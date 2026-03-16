Trafic blocat în județul Suceava, după un accident între un microbuz și un autoturism. Care este bilanțul victimelor

Un accident rutier a blocat traficul între Marginea și Rădăuți, în județul Suceava. Trei persoane au fost implicate, iar un bărbat a fost transportat la spital sub supravegherea echipajului SMURD, relatează ISU Suceava.

Luni dimineață, un accident rutier a avut loc între un microbuz și un autoturism pe DN17A, în județul Suceava, între localitățile Marginea și Rădăuți.

Traficul este complet blocat pe ambele sensuri, iar autoritățile au intervenit prompt pentru gestionarea situației.

Potrivit ISU Suceava, în accident au fost implicate trei persoane. Un bărbat a primit îngrijiri de urgență din partea echipajului SMURD și a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

“Accident rutier între localitatea Marginea și municipiul Rădăuți”, a transmis sursa oficială.

La fața locului, intervenția a fost asigurată de pompierii militari din cadrul Detașamentul Rădăuți, care au acționat cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2.

Autoritățile recomandă șoferilor să evite zona sau să circule cu prudență, deoarece traficul va rămâne blocat până la finalizarea intervențiilor. În continuare, poliția efectuează cercetări pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului și pentru a lua măsurile legale necesare.

Evenimentul readuce în atenție importanța respectării regulilor de circulație și a conducerii preventive, mai ales pe drumurile județene aglomerate. Autoritățile rămân active pe teren până la deblocarea completă a traficului și asigurarea securității participanților.

Amintim că, tot în județul Suceava, în ianuarie, a mai avut loc un grav accident rutier, în urma căruia doi adolescenți, de 16 și 17 ani, au fost răniți. Coliziunea a implicat două motociclete, pe raza localității Zvoriștea.

Băiatul în vâstă de 16 ani era în stop cardio-respirator la sosirea echipajelor de intervenție. A fost transportat în stare critică la spital.