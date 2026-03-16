Trafic blocat în județul Suceava, după un accident între un microbuz și un autoturism. Care este bilanțul victimelor

Accident Suceava. Sursa foto: ISU Suceava
Un accident rutier a blocat traficul între Marginea și Rădăuți, în județul Suceava. Trei persoane au fost implicate, iar un bărbat a fost transportat la spital sub supravegherea echipajului SMURD, relatează ISU Suceava.

Trafic blocat după un accident în județul Suceava, între un microbuz și un autoturism

Luni dimineață, un accident rutier a avut loc între un microbuz și un autoturism pe DN17A, în județul Suceava, între localitățile Marginea și Rădăuți.

Traficul este complet blocat pe ambele sensuri, iar autoritățile au intervenit prompt pentru gestionarea situației.

Accident în județul Suceava, trafic blocat. Victime și intervenția salvatorilor

Potrivit ISU Suceava, în accident au fost implicate trei persoane. Un bărbat a primit îngrijiri de urgență din partea echipajului SMURD și a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Ce este Acinetobacter baumannii, bacteria descoperită la Spitalul de Urgenţă Piatra-Neamţ. De ce este considerată periculoasă
Moment stânjenitor pentru regele Charles. Regina Camilla a uitat regulile de protocol
Accident rutier între localitatea Marginea și municipiul Rădăuți”, a transmis sursa oficială.

La fața locului, intervenția a fost asigurată de pompierii militari din cadrul Detașamentul Rădăuți, care au acționat cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2.

Ambulanță. Sursă foto: Facebook

Măsuri și recomandări

Autoritățile recomandă șoferilor să evite zona sau să circule cu prudență, deoarece traficul va rămâne blocat până la finalizarea intervențiilor. În continuare, poliția efectuează cercetări pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului și pentru a lua măsurile legale necesare.

Evenimentul readuce în atenție importanța respectării regulilor de circulație și a conducerii preventive, mai ales pe drumurile județene aglomerate. Autoritățile rămân active pe teren până la deblocarea completă a traficului și asigurarea securității participanților.

Accident grav și în ianuarie, tot în județul Suceava

Amintim că, tot în județul Suceava, în ianuarie, a mai avut loc un grav accident rutier, în urma căruia doi adolescenți, de 16 și 17 ani, au fost răniți. Coliziunea a implicat două motociclete, pe raza localității Zvoriștea.

Băiatul în vâstă de 16 ani era în stop cardio-respirator la sosirea echipajelor de intervenție. A fost transportat în stare critică la spital.

16:11 - Gică Popescu a scos milioane de euro din bancă pentru a deveni acționar majoritar la Farul Constanța
16:03 - Ce este Acinetobacter baumannii, bacteria descoperită la Spitalul de Urgenţă Piatra-Neamţ. De ce este considerată per...
15:51 - Moment stânjenitor pentru regele Charles. Regina Camilla a uitat regulile de protocol
15:43 - Sondaj INSCOP: Reforma administrativ-teritorială și comasarea localităților, pe placul românilor
15:37 - Un nou serial face furori pe Netflix. Este inspirat din fapte reale
15:32 - PNL, ședință specială a Biroului Executiv. Se pregătește un răspuns pentru PSD

Revista Presei Internaționale. Războiul explicat la minut. Sau ce nu vă dau ăștia la televizor
Ucraina, Georgescu și Zelenski. Hai LIVE cu Turcescu
Țambalul, interzis într-o corporație din România. Cum a fost dat afară un celebru lăutar
