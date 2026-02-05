Tot mai mulți șoferi din regiunea transnistreană aleg plăcuțe neutre și permise moldovenești

Potrivit BPR, în perioada 1 septembrie 2018 – 31 decembrie 2025, punctele de înmatriculare din Tiraspol și Râbnița au eliberat plăci de model neutru pentru 14.863 de autovehicule necomerciale.

Autoritățile precizează că, după reluarea procesului de înmatriculare în august 2024, în urma blocajelor impuse unilateral de administrația de la Tiraspol în decembrie 2021, numărul autovehiculelor înregistrate a crescut semnificativ.

„După reluarea procesului în august 2024 (urmare a blocajelor impuse unilateral de Tiraspol în decembrie 2021), numărul de înmatriculări a crescut de la 12.206 la finele anului 2024, la 14.863 la sfârșitul anului 2025. Astfel, doar în anul 2025 au fost înregistrate 2.656 de autovehicule, ceea ce reprezintă o creștere de 21,76% față de anul 2024”, precizează Biroul Politici de Reintegrare.

La 31 decembrie 2025, numărul total al certificatelor și plăcilor de înmatriculare de tip neutru eliberate în Tiraspol și Râbnița a ajuns la 21.915. Totodată, autovehiculele cu plăci de model național „MD”, deținute de cetățenii Republicii Moldova din regiunea transnistreană, au atins cifra de 23.800 de unități.

Reprezentanții BPR subliniază că plăcile neutre au fost introduse ca o soluție provizorie, menită să faciliteze integrarea treptată a vehiculelor din regiunea transnistreană în sistemul național de evidență.

Autoritățile reamintesc că accesul la traficul rutier internațional este permis doar în cazul în care autovehiculul poate fi identificat clar ca aparținând Republicii Moldova, iar conducătorul auto deține permis de conducere și documente de model național.

Pentru a spori siguranța rutieră, Guvernul a modificat regulamentul privind examinarea pentru obținerea permisului de conducere. Astfel, începând cu 16 ianuarie 2025, echivalarea dreptului de a conduce vehicule pentru locuitorii din regiunea transnistreană se realizează doar după susținerea examenelor teoretice și practice pe malul drept al Nistrului.

Datele oficiale arată că procesul de preschimbare a permiselor de conducere în documente de model național a cunoscut o evoluție constantă în ultimii ani. În perioada 2017–2025, au fost preschimbate 19.176 de permise de conducere. Dintre acestea, doar în anul 2025 au fost înregistrate 3.066 de preschimbări, dintre care 2.917 au fost realizate fără susținerea examenului, iar 149 au presupus promovarea probei teoretice sau practice.

În același interval, numărul permiselor noi eliberate cetățenilor din stânga Nistrului a ajuns la 2.777, dintre care 238 au fost eliberate în anul 2025.

Potrivit Agenției Servicii Publice, în perioada 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2024, prin mecanismul simplificat de echivalare la normele naționale, au fost emise 41.123 de permise de conducere. Doar în anul 2024 au fost eliberate 6.727 de permise, în creștere cu 20% față de 2023, când au fost emise 5.357 de documente.

În prezent, aproximativ 50% dintre conducătorii auto din regiunea transnistreană dețin permise de conducere de model național.

Reprezentanții Biroului Politici de Reintegrare susțin că evoluția acestor indicatori confirmă apropierea locuitorilor din raioanele de est de spațiul juridic și administrativ al Republicii Moldova, precum și alinierea la regulile aplicabile tuturor participanților la traficul rutier, atât la nivel național, cât și internațional.