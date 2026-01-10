Creștere cu aproape 50% a cererilor pentru cetățenia Republicii Moldova din stânga Nistrului

Republica Moldova. Numărul cererilor de obținere a cetățeniei Republicii Moldova depuse de locuitorii regiunii transnistrene a crescut semnificativ în toamna anului 2025, pe fondul modificării legislației în domeniu. Potrivit datelor Agenției Servicii Publice (ASP), solicitările au fost cu aproape 50% mai numeroase comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, mulți cetățeni grăbindu-se să depună actele înainte de intrarea în vigoare a noii legi, la 24 decembrie 2025.

Informațiile obținute de platforma Zona de Securitate de la Agenția Servicii Publice arată că, în perioada septembrie–decembrie 2025, peste 2.000 de locuitori ai regiunii din stânga Nistrului au depus cereri pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova. Prin comparație, în aceeași perioadă a anului 2024 au fost înregistrate 1.394 de cereri, ceea ce indică o creștere de aproape 50%.

Cele mai multe cereri au fost depuse chiar înainte de aplicarea noilor prevederi legale. Potrivit ASP, vârful solicitărilor a fost atins în decembrie 2025, când 744 de persoane au depus acte pentru dobândirea cetățeniei. Această cifră este aproape dublă față de decembrie 2024, când au fost înregistrate 383 de cereri.

Tendința ascendentă a fost vizibilă încă din primele luni ale toamnei. În septembrie 2025, cereri au fost depuse de 536 de persoane, de aproximativ 1,6 ori mai multe decât în septembrie 2024, când au fost înregistrate 333 de solicitări. În octombrie 2025, ASP a recepționat 412 cereri, iar în noiembrie – 389.

Noua Lege a cetățeniei Republicii Moldova, semnată de președinta Maia Sandu și publicată în septembrie 2025, a menținut principiul de bază al dobândirii cetățeniei prin naștere. Astfel, copiii născuți din cel puțin un părinte cetățean al Republicii Moldova sunt recunoscuți automat ca cetățeni, fără obligația de a susține examene la limba română sau la Constituție, fiind necesară doar perfectarea documentelor confirmative.

În schimb, modificările legislative au afectat locuitorii regiunii transnistrene care anterior puteau obține cetățenia moldovenească exclusiv în baza faptului nașterii pe malul stâng al Nistrului. Conform noilor prevederi, simpla naștere în regiune nu mai este suficientă pentru dobândirea cetățeniei, fiind introduse condiții suplimentare.

Potrivit datelor oficiale, la 30 iunie 2025, în Registrul de stat al populației erau înregistrate 375.044 de persoane cu domiciliul în stânga Nistrului. Dintre acestea, 347.161 sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Totodată, 232.669 de locuitori ai regiunii dețin pașapoarte moldovenești pentru călătorii în străinătate, iar 264.692 au perfectat buletine de identitate ale Republicii Moldova.

Numărul cetățenilor moldoveni din stânga Nistrului variază de la un an la altul, inclusiv din cauza schimbării domiciliului. Mulți locuitori ai regiunii aleg să-și stabilească reședința în localități de pe malul drept al Nistrului, mai notează publicația citată.