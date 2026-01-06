Tot ce e nou pe Netflix în ianuarie 2026. Vor fi multe surprize

Luna ianuarie 2026 aduce pe Netflix o serie de premiere care vor captiva atât fanii serialelor, cât și iubitorii de filme. Platforma de streaming începe anul cu titluri foarte așteptate, de la aventuri supranaturale și povești de dragoste la thrillere inspirate din fapte reale și adaptări literare de succes.

Pe 1 ianuarie, fanii fenomenului Stranger Things vor putea urmări ultimul episod din seria care a captivat milioane de spectatori. Acțiunea se desfășoară în toamna anului 1987, în Hawkins, unde deschiderea portalurilor a schimbat ordinea normală a orașului.

Eroii trebuie să se confrunte cu Vecna, al cărui plan rămâne un mister, în timp ce carantina militară și vânătoarea lui Eleven complică și mai mult misiunea. În această confruntare finală, întreaga echipă va trebui să se reunească pentru a înfrunta cel mai întunecat pericol de până acum.

Pe 16 ianuarie, Netflix lansează The Rip, un thriller inspirat din fapte reale, care îi aduce din nou împreună pe Matt Damon și Ben Affleck în rolurile unor polițiști din Miami. Descoperirea unei sume uriașe de bani declanșează suspiciuni și neîncredere între membrii echipei, iar pe măsură ce autoritățile află de caz, relațiile dintre ei sunt testate la maximum.

Tot în ianuarie, pe 29, sosește prima parte a sezonului 4 din Bridgerton. Povestea se concentrează pe Benedict Bridgerton, care, deși ezită să se angajeze într-o relație, este surprins de o întâlnire neașteptată la balul mascat organizat de mama sa. Aventurile amoroase, intrigi și eleganță aristocratică se împletesc într-un sezon plin de romantism și mister.

Printre celelalte noutăți se numără Agatha Christie’s Seven Dials, o adaptare a celebrului roman al Reginei Crimelor, cu Helena Bonham Carter, Martin Freeman și Mia McKenna-Bruce, și People We Meet on Vacation, bazat pe romanul Emily Henry, care explorează granița dintre prietenie și iubire.

În plus, anime-ul japonez Love Through a Prism urmărește călătoria tinerei Lili la Academia de Arte din Londra la începutul secolului XX.

Pe lângă acestea, Netflix aduce și titluri precum Plaha cu Iulian Postelnicu, Inglourious Basterds, trilogia How To Train Your Dragon, My Best Friend’s Wedding și Lost in Translation.

Printre lansările lunii se numără Run Away, Love from 9 to 5, Time Flies, Land of Sins, Unlocked – A Jail Experiment (sezonul 2), His and Hers, Alpha Males (sezonul 4), și The Boyfriend (sezonul 2). Platforma propune și titluri pentru copii și familie, precum Dr. Seuss’s Red Fish, Blue Fish – Sezonul 2, și documentare impresionante, precum Kidnapped: Elizabeth Smart, disponibil pe 21 ianuarie.

În ianuarie, platforma oferă și transmisiuni live, printre care Monday Night RAW: 2026 din 7 ianuarie, Star Search pe 21 ianuarie și Skyscraper Live pe 23 ianuarie, cu alpinistul Alex Honnold escaladând un zgârie-nori din Taipei.