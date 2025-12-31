Ce să vezi pe Netflix de Anul Nou: cinci seriale care merită toată atenția

Cele cinci seriale Netflix recomandate pentru această perioadă se numără printre cele mai interesante producții disponibile pe platforma de streaming în săptămâna de Anul Nou. Selecția reunește premiere de impact, titluri mai puțin cunoscute, dar apreciate de public, precum și seriale interesante care urmează să fie eliminate din catalog la finalul anului.

The Red Road: Thrillerul polițist The Red Road, o producție trecută ușor cu vederea la momentul lansării, a revenit surprinzător în atenția publicului după ce a fost adăugat recent în catalogul Netflix. Serialul, regizat de Jason Momoa, a înregistrat o creștere rapidă a audienței și a reușit să intre în Top 5 al celor mai urmărite titluri Netflix la nivel global în ultimul weekend din 2025.

Lansat inițial în 2014, The Red Road spune povestea lui Phillip Kopus, interpretat de Momoa, un bărbat care trăiește într-o comunitate indigenă din statul New York. Tensiunile escaladează odată cu apariția ofițerului NYPD Harold Jenson (Martin Henderson), trimis să investigheze dispariția unei persoane din zonă.

Cu doar 12 episoade, serialul combină drama cu elemente de thriller polițist, fiind ideal pentru o sesiune de vizionare concentrată. Producția, în care apar și Julianne Nicholson și Tim Sizemore, se bucură de aprecierea fanilor, având un scor de 86% pe Rotten Tomatoes.

Una dintre cele mai proaspete apariții din oferta Netflix este Cashero, un serial sud-coreean care a urcat rapid în topurile globale de vizionare. Lansat integral pe 26 decembrie, serialul are opt episoade și propune o combinație dinamică de acțiune, aventură și elemente de supereroi, susținută de efecte vizuale impresionante și o producție de înaltă calitate.

Povestea îl urmărește pe Kang Sang Woong, un tânăr care descoperă că posedă abilități speciale și decide să le folosească pentru a-i proteja pe cei din jur. Rolul principal este interpretat de Lee Jun-ho, cunoscut publicului din alte producții coreene de succes, iar Cashero a devenit deja un fenomen viral în prag de An Nou.

Finalul mult așteptat al sezonului 5 din Stranger Things se apropie, ultimul episod urmând să fie lansat chiar în ajunul Anului Nou, la ora 20:00 ET. Deși sezonul final a fost primit, în general, pozitiv de fani, episodul lansat de Crăciun a înregistrat cel mai scăzut scor de audiență din istoria serialului pe IMDb.

Chiar și așa, Stranger Things rămâne cel mai popular serial Netflix la nivel mondial. Anticiparea pentru marele final a fost ușor temperată de reacțiile mixte la penultimul episod, ceea ce crește miza pentru deznodământul intitulat The Rightside Up. Pentru cei care vor să trăiască experiența completă, acesta este momentul ideal pentru a urmări integral sezonul final.

Unul dintre cele mai apreciate seriale ale ultimelor decenii se pregătește să părăsească Netflix. Mr. Robot va fi retras de pe platformă pe 4 ianuarie 2026, oferind o ultimă șansă abonaților de a urmări sau revedea cele patru sezoane ale acestui thriller premiat.

Serialul îl are în rol principal pe Rami Malek, într-o interpretare memorabilă a unui inginer de securitate cibernetică genial, dar instabil, care duce o viață dublă ca hacker justițiar. Alături de el, Christian Slater joacă rolul enigmaticului Mr. Robot.

Cu trei premii Emmy câștigate și un scor de 94% pe Rotten Tomatoes, Mr. Robot este recunoscut pentru scenariul său intens și ritmul alert, care captivează de la primul episod până la final.

Un alt titlu emblematic care va dispărea curând din biblioteca Netflix este Lost, considerat de mulți unul dintre cele mai bune seriale TV realizate vreodată. Creat de J.J. Abrams și Damon Lindelof, serialul a fost un fenomen global în perioada difuzării sale, între 2004 și 2010.

Lost urmărește destinul unui grup de supraviețuitori ai unui accident aviatic, blocați pe o insulă misterioasă plină de secrete. Cu zece premii Emmy câștigate și un scor de 89% din partea publicului pe Rotten Tomatoes, serialul oferă un amestec de suspans, mister și nostalgie. Producția va fi retrasă de pe Netflix la 1 ianuarie 2026, însă va rămâne disponibilă pentru vizionare în 2026 pe platforma Hulu.