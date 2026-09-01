Luna septembrie vine cu noi presiuni asupra prețurilor alimentelor de bază. Deși recolta din acest an este una bună, producătorii se confruntă cu costuri mai ridicate, iar prețurile materiilor prime au crescut semnificativ. Porumbul, grâul și floarea-soarelui se comercializează în această perioadă la prețuri cu aproximativ 20% mai mari. Majorarea costurilor de producție se reflectă treptat și în prețurile produselor care ajung pe rafturile magazinelor. Astfel, românii s-ar putea confrunta cu noi scumpiri. Feliciu Paraschiv, reprezentant al ANCMMR, a declarat că, de la 1 septembrie, comercianții au primit notificări privind majorări de preț pentru mai multe produse: cașcavalul s-ar putea scumpi cu 10%, iaurturile cu 8%, smântâna cu 6%, iar cafeaua cu 8%.

Pâinea, făina și uleiul se numără printre produsele pentru care sunt așteptate scumpiri în perioada următoare.

Creșterea prețurilor materiilor prime vine după un an în care fermierii au avut cheltuieli mai mari. Carburantul este unul dintre factorii care au contribuit la majorarea costurilor pentru lucrările agricole, transport și celelalte activități necesare obținerii producției.

Astfel, chiar dacă România a avut o recoltă bună, acest lucru nu înseamnă automat și prețuri mai mici pentru consumatori. Costurile suportate de fermieri și evoluția pieței cerealelor și oleaginoaselor influențează prețul final al alimentelor.

„Noi am primit, de la 1 septembrie, atenţionări pentru caşcaval, cu scumpire de 10%, iaurturile cu 8%, smântâna cu 6%, cafeaua cu 8%", a declarat Feliciu Paraschiv (ANCMMR).

Presiunile asupra prețurilor se regăsesc și în cea mai recentă prognoză privind inflația. Banca Națională a României a majorat estimarea pentru finalul anului, de la 5,5% la 6,1%.

Sectorul energetic are un rol important în această evoluție. Scumpirea energiei poate produce efecte în lanț asupra economiei, deoarece costurile mai mari pentru electricitate și alte forme de energie ajung să influențeze producția, transportul și comercializarea mărfurilor.

Reprezentanții BNR avertizează că evoluția prețurilor depinde în continuare de situația de pe piața energiei. O eventuală agravare a problemelor din acest sector ar putea pune presiune suplimentară asupra inflației.

jȘi evoluțiile geopolitice pot influența prețurile. O escaladare a situației din Orientul Mijlociu ar putea avea consecințe asupra piețelor internaționale și, implicit, asupra costurilor suportate de companii și consumatori.

„Energia a fost principalul determinant care a dus la modificarea prognozei, dar prognoza este totuși undeva spre 6% la finalul anului, încorporând toate aceste scumpiri care vin de pe zona energiei.

Este compensată în parte această creștere a inflației prin scăderile sau creșterile reduse de prețuri pe care le înregistrăm în zona alimentelor, dar energia are un specific: este imposibil să controlăm aceste prețuri”, a explicat Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR.

În următoarea perioadă, evoluția prețurilor materiilor prime agricole va avea un impact important asupra prețurilor din magazine.

Grâul influențează direct costurile pentru producția de făină și pâine, în timp ce floarea-soarelui are un rol esențial în producția de ulei. Porumbul este utilizat atât în industria alimentară, cât și în sectorul zootehnic.

În cazul în care costurile de producție și prețurile materiilor prime vor continua să crească, comercianții și producătorii ar putea transfera o parte din aceste majorări către consumatori.