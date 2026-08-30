Preţurile grâului şi porumbului au urcat puternic pe pieţele internaţionale, ajungând la cele mai ridicate niveluri din ultimii ani. Cele două cereale sunt însă susţinute de factori diferiţi: în cazul porumbului, investitorii sunt preocupaţi în special de perspectivele recoltei din Statele Unite, în timp ce piaţa grâului este afectată de problemele exporturilor din regiunea Mării Negre, potrivit CNBC.

Contractele futures pentru grâu au încheiat şedinţa de vineri la 784 de cenţi pe buşel, în creştere cu 3,1%. În timpul tranzacţiilor, preţul a urcat până la 790,25 cenţi, cel mai ridicat nivel din februarie 2023.

Avansul săptămânal a ajuns la 12,1%, marcând cea mai puternică apreciere într-o singură săptămână din martie 2022. De la începutul anului, grâul s-a scumpit cu peste 54%.

Şi porumbul a avut o evoluţie pozitivă. Contractele futures au închis la 536,5 cenţi pe buşel, cu 0,6% peste nivelul anterior, după ce în timpul şedinţei au atins cel mai ridicat preţ din iulie 2023. În ultima săptămână, porumbul s-a apreciat cu 5,5%, iar în august câştigul ajunge la 15,6%. Dacă tendinţa se menţine, luna august ar putea deveni cea mai bună pentru această cereală din aprilie 2021.

Unul dintre principalele motive pentru creşterea porumbului este revizuirea în scădere a perspectivelor privind recolta americană. Departamentul Agriculturii din SUA şi-a redus estimarea pentru randamentul culturii cu 2,3 buşeli pe acru, până la 180,7 buşeli.

Reducerea a fost mai mare decât anticipau participanţii la piaţă şi a alimentat temerile privind oferta disponibilă. Condiţiile meteorologice au complicat, la rândul lor, situaţia. Temperaturile extreme din iulie, ploile abundente şi apariţia unor boli fungice au afectat culturile din mai multe zone.

La presiunea asupra pieţei se adaugă vremea nefavorabilă din Europa, cererea solidă pentru export şi diminuarea livrărilor de porumb din Ucraina.

În cazul grâului, evoluţia preţurilor este strâns legată de situaţia din regiunea Mării Negre. Rusia şi Ucraina reprezintă împreună peste un sfert din exporturile mondiale de grâu, astfel că orice perturbare a transporturilor poate avea efecte importante asupra pieţei globale.

Intensificarea atacurilor asupra infrastructurii utilizate pentru exporturi, inclusiv în zona Mării Azov şi a Mării Negre, a afectat fluxurile comerciale. Loviturile asupra unor nave şi dificultăţile întâmpinate de operatori în obţinerea asigurărilor contribuie la creşterea incertitudinii privind livrările.

Problemele sunt amplificate de condiţiile meteo. Valul de căldură din Europa ar putea reduce producţia de grâu cu aproximativ 8-10 milioane de tone, în timp ce seceta afectează culturile din state americane importante precum Texas, Oklahoma şi Kansas.

La toate aceste elemente se adaugă activitatea traderilor, care au intensificat cumpărările după depăşirea unor praguri importante de preţ. Astfel, evoluţia tehnică a pieţei contribuie la accelerarea raliului, într-un moment în care incertitudinile privind oferta globală rămân ridicate.