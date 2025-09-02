Social

Timișoara, al doilea oraș din țară cu tren spre aeroport

Timișoara, al doilea oraș din țară cu tren spre aeroportSursa foto: Clubferoviar
Municipiul de pe Bega va deveni al doilea oraș al României legat feroviar de aeroport, după București. Totul ar trebui să se întâmple în doi ani și jumătate. Investiția e de peste 70 de milioane de euro.

Proiectul căii ferate dintre gară și aeroport, pornit cu bani de la bugetul de stat

Spaniolii de la FCC Construccion SA vor executa lucrarea. Ei au câștigat licitația în urmă cu un an. Abia în aceste zile contractul a fost semnat între  SRCF Timișoara și FCC Construccion SA. Tot spaniolii fac și lucrarea de pe  sectorul Lugoj – Timișoara Est din cadrul proiectului de reabilitare a căii ferate Caransebeș – Timișoara – Arad. Lucrările vor începe cu bani de la bugetul de stat. Dacă proiectul nu e pornit ar putea fi anulată achiziția. Tocmai fiindcă s-a scurs un an de la încheierea procedurii de licitație. Se dorește pornirea lucrărilor și în  contextul în care mobilitatea militară devine prioritară la nivel european.

vagon tren CFR

Vagon tren CFR. Sursa foto: Facebook

Călătorii care vor ateriza sau decola de pe Aeroportul Tuimișoara vor avea acces mai facil în și dinspre oraș. Cu trenul. Calea ferată dintre Gara de Est din Timişoara şi Aeroportul Internaţional „Traian Vuia” Timișoara va avea o lungime de 10,2 kilometri. Dintre care cinci  kilometri ar reprezenta partea nouă. Această linie va fi dublă și electrificată. Restul de 5,2 kilometri,  este partea care trebuie reabilitată.

De la gară la aeroport cu trenul în doi ani și jumătate

Proiectul cuprinde și amenajarea noii stații în imediata vecinătate a Aeroportului.  În proiect mai este prevăzută montarea sistemelor de sonorizare și avizare a călătorilor. Va exista  teleafișaj pentru informare, sisteme de supraveghere video, montarea de instalații de telecomunicații digitale. Tot în proiect sunt prevăzute  echipamente pentru aplicații informatice, instalații de radiocomunicații și cablu subteran de fibră optică pe traseul Timișoara Est-Giarmata-Terminal Aeroport Internațional Traian Vuia Timișoara.

FCC Construcțion va avea doi ani și jumătate la dispoziție pentru finalizarea lucrărilor. Din care,  opt luni pentru proiectare și 22 de luni  pentru execuție. Prin contract se prevede că spaniolii trebuie săa sigure  cel puțin cinci ani ca perioadă de garanție a lucrărilor.

 

