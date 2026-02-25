Social

Tichete de masă pentru toți angajații de la Complexul Energetic Oltenia

Tichete de masă pentru toți angajații de la Complexul Energetic Oltenia
Complexul Energetic Oltenia a anunțat că angajații companiei vor primi și în 2026 tichete de masă, după ce Guvernul a aprobat un Memorandum care exceptează societatea de la aplicarea anumitor prevederi fiscal-bugetare din Legea nr. 296/2023, act normativ ce limitează cheltuielile pentru companiile de stat.

Decizia adoptată în ședința de Guvern de marți permite menținerea tuturor beneficiilor prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă, inclusiv acordarea tichetelor de masă pentru întregul personal pe durata întregului an 2026, aplicabilă chiar din luna ianuarie.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat că Memorandumul este justificat de rolul esențial pe care producția Complexului Energetic Oltenia l-a avut în funcționarea Sistemului Energetic Național în zilele geroase ale acestei ierni.

„Ne-am bazat pe producția de la CE Oltenia pentru a asigura siguranța energetică în cele mai reci perioade”, a spus ministrul Energiei, precizând că sumele aferente tichetelor vor fi încărcate imediat pe cardurile salariaților.

În loc să planteze copaci, angajații unei întreprinderi de silvicultură ar fi delapidat patru milioane de lei
În loc să planteze copaci, angajații unei întreprinderi de silvicultură ar fi delapidat patru milioane de lei
În ce cluburi se distra până dimineața Prințul Harry. Acum s-a aflat
În ce cluburi se distra până dimineața Prințul Harry. Acum s-a aflat

Guvernul a subliniat că exceptarea CE Oltenia de la aplicarea articolelor XL și XLI din Legea 296/2023 va preveni posibile conflicte de muncă privind revendicarea drepturilor din Contractul Colectiv de Muncă sau din contractele individuale de muncă.

Aceste articole impun restricții privind cheltuielile cu personalul în companiile de stat și ar fi afectat acordarea anumitor beneficii salariale, inclusiv tichetele de masă.

În cadrul discuțiilor dintre reprezentanții Complexului Energetic Oltenia și premierul Ilie Bolojan, compania a prezentat un plan de reorganizare, eficientizare și optimizare a activității pentru 2026, menit să sprijine redresarea societății. Potrivit Executivului, măsurile implementate vor genera economii de aproximativ 440 de milioane de lei în acest an.

Această decizie asigură continuitatea beneficiilor pentru angajați și contribuie la stabilitatea operațională a Complexului Energetic Oltenia, în timp ce compania se pregătește să aplice măsuri de eficientizare și reorganizare care să sprijine sustenabilitatea financiară pe termen lung.

