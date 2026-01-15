Tesla iese pe piață cu un model mai ieftin, pentru a concura vehiculele chinezești

Elon Musk pregătește lansarea unui model electric mai accesibil, menit să atragă un segment mai larg de consumatori. Noul vehicul promite să combine tehnologia de vârf specifică Tesla cu un preț mai competitiv, marcând astfel o strategie clară de contracarare a ofensivei chinezești în domeniul auto electric, informează Express.

Tesla nu vrea să cedeze teren în fața concurenței chinezești pe piața mașinilor electrice. Constructorul american a lansat în Marea Britanie o versiune mai accesibilă a Model 3, cu preț redus cu mii de lire sterline față de varianta standard, într-un gest clar de contracarare a modelelor ieftine fabricate în China.

În 2025, Tesla și-a pierdut însă poziția de lider pe segmentul vehiculelor electrice, fiind depășită de vânzările modelelor BYD, care au câștigat rapid teren.

În Marea Britanie, producătorul chinez a comercializat anul trecut peste 51.000 de unități, în timp ce Tesla a vândut doar 45.500 de mașini, o scădere semnificativă de aproape 5.000 de exemplare față de anul precedent, echivalentă cu o pierdere de 9,58%.

Lansarea noului Model 3 mai accesibil reprezintă răspunsul direct al Tesla la ofensiva chineză și o încercare de a recâștiga clienții pierduți pe fondul prețurilor mai atractive și al concurenței tot mai acerbe.

Tesla nu rămâne indiferentă în fața presiunii crescânde a producătorilor chinezi pe piața mașinilor electrice din Marea Britanie. În contextul în care noi concurenți precum Omoda, Chery și Jaecoo atrag tot mai mult atenția consumatorilor, constructorul american a lansat o versiune mai accesibilă a Model 3 Standard, cu un preț redus cu 2.000 de lire sterline față de varianta precedentă, începând de la 37.990 de lire sterline.

Această ajustare face ca Model 3 să fie mult mai competitiv în rândul rivailor europeni: cu 13.000 de lire sterline mai ieftin decât un BMW i4, cu aproximativ 7.600 de lire sterline sub un Mercedes CLA Electric și cu 7.000 de lire sterline mai accesibil decât un Polestar. În comparație cu cel mai apropiat rival chinez, BYD Seal, Model 3 Standard se poziționează cu 7.600 de lire sterline mai avantajos.

Lansarea acestui model mai accesibil reprezintă o strategie clară a Tesla de a-și recâștiga terenul pierdut în fața producătorilor chinezi și de a consolida atractivitatea ofertei sale pe o piață britanică tot mai competitivă.

Modelul 3 Standard destinat pieței britanice a trecut prin câteva ajustări menite să reducă costurile. Printre schimbări se numără eliminarea husei pentru suporturile de pahare și trecerea scaunelor din piele la materiale textile. Chiar și așa, versiunea britanică rămâne mai bine dotată decât cea americană, inclusiv cu jante mai mici.

Performanțele rămân însă consistente: bateria de circa 70 kWh oferă o autonomie de până la 532 de mile, iar accelerația de la 0 la 100 km/h se realizează în 6,2 secunde. Viteza maximă este limitată electronic la 177 km/h.

Prin această lansare, Tesla își consolidează poziția pe piața britanică, aflată într-o competiție tot mai acerbă, pe fondul ascensiunii unor noi mărci chineze, care câștigă rapid teren în preferințele consumatorilor.