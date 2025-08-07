International Tentativă de trădare. Soldat american, vizat pentru spionaj pro-rus







Un soldat american a fost arestat sub acuzația de tentativă de spionaj în favoarea Rusiei, după ce ar fi încercat să ofere date tehnice clasificate despre tancul de luptă M1A2 Abrams, unul dintre cele mai avansate vehicule blindate aflate în dotarea forțelor armate americane.

Potrivit unui comunicat emis miercuri de Departamentul Justiției, suspectul este Taylor Adam Lee, un soldat de 22 de ani din El Paso, Texas, care activa la baza militară Fort Bliss. Autoritățile susțin că Lee a fost prins în flagrant în timp ce încerca să transmită informații sensibile unei persoane despre care credea că este agent al serviciilor secrete ruse.

Anchetatorii FBI susțin că tânărul militar a dorit să obțină în schimbul datelor compromițătoare cetățenia rusă, oferindu-se să colaboreze cu Ministerul Apărării de la Moscova. Informațiile vizate ar fi inclus detalii despre vulnerabilitățile sistemului defensiv al tancului M1A2 Abrams, dar și alte documente tehnice sensibile.

„Această tentativă reprezintă o încălcare gravă a jurământului depus de orice membru al forțelor armate americane. Este un semnal de alarmă cu privire la riscurile interne și la necesitatea vigilenței continue în fața tentativelor de infiltrare ale adversarilor străini”, a declarat Roman Rozhavsky, adjunctul directorului diviziei de contrainformații a FBI.

Conform autorităților, la o întâlnire care a avut loc în luna iulie, Lee ar fi predat un card SD care conținea date clasificate persoanei despre care era convins că reprezintă interesele guvernului rus. Interacțiunea făcea parte dintr-o operațiune sub acoperire desfășurată de FBI, care l-a monitorizat timp de mai multe săptămâni.

Incidentul vine după alte cazuri similare care au ridicat semne de întrebare privind securitatea informațională în rândul personalului militar american. În 2023, un alt soldat, Jack Teixeira, membru al Gărzii Naționale Aeriene din Massachusetts, a fost arestat pentru publicarea de documente clasificate pe o platformă de gaming online.

Documentele dezvăluiau, printre altele, evaluări ale serviciilor de informații privind războiul din Ucraina și relațiile internaționale ale SUA.

Cazurile recente subliniază riscul crescut ca actori străini, în special Rusia și China, să vizeze direct militari sau angajați din structurile de securitate americane pentru a obține informații strategice.

Taylor Lee urmează să fie prezentat în fața instanței, iar dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă de până la închisoare pe viață pentru tentativă de transmitere de informații către un adversar străin.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu exclud posibilitatea ca și alte persoane să fi fost implicate sau contactate în cadrul aceleiași rețele.