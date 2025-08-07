Justitie Tensiuni la Comrat după condamnarea Evgheniei Guțul. Adunarea Populară pregătește o rezoluție și respinge anticipatele







Republica Moldova. Adunarea Populară de la Comrat a decis, la o zi după condamnarea bașcanei Evghenia Guțul, să instituie o comisie care va redacta un proiect de rezoluție privind situația social-politică actuală din Găgăuzia. Întruniți miercuri, 6 august, în cadrul unei ședințe extraordinare, deputații locali și-au exprimat nemulțumirea față de verdictul instanței și au respins categoric ideea organizării unor alegeri anticipate pentru funcția de bașcan.

Președintele Adunării Populare, Dmitri Constantinov, a declarat în plen că decizia instanței de condamnare a Evgheniei Guțul este una politică.

„Este un semnal pentru toți cetățenii Republicii Moldova care gândesc altfel decât partidul de guvernământ. Eu nu vorbesc despre vinovăția sau nevinovăția ei. Acest lucru îl va decide instanța supremă. Dar nu pot să nu observ că în ultima perioadă asistăm la o acțiune concertată de intimidare. Iar dacă bașcana se află în închisoare, autonomia nu are nici un drept moral să organizeze alegeri anticipate”, a menționat Constantinov.

Liderul fracțiunii Partidului Socialiștilor din Adunare, Ivan Dimitroglo, a confirmat că atribuțiile bașcanului vor fi exercitate interimar de Ilia Uzun, actualul prim-adjunct.

„Nu vom organiza alegeri anticipate în aceste condiții. Administrația noastră rămâne funcțională. Ilia Uzun va prelua temporar responsabilitățile Evgheniei Guțul”, a spus Dimitroglo.

Pe de altă parte, procurorul-șef interimar al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, a declarat într-un interviu pentru presă că „sentința este pe deplin justificată de probele administrate în faza de urmărire penală și analizate de instanță”.

Acesta a precizat că urmează ca Procuratura Anticorupție să decidă dacă va contesta sau nu verdictul primei instanțe la Curtea de Apel Centru.

Potrivit Radio Moldova Comrat, aproximativ 20 de manifestanți s-au adunat miercuri în fața sediului Adunării Populare. Printre protestatari s-au aflat fostul deputat Mihail Vlah și Ivan Stamov.

Deputatul local Nicolae Ivanciuc a afirmat că „numeroși politicieni ruși și chiar ONU ar fi reacționat la condamnarea Evgheniei Guțul”. Totuși, potrivit unei declarații oferite agenției TASS, purtătorul de cuvânt adjunct al secretarului general al ONU, Farhan Haq, a transmis că „emiterea unei sentințe împotriva liderului Autonomiei Găgăuze este o chestiune internă a sistemului judiciar moldovean”.

Pe fundalul acestor evoluții, Rusia a transmis prin canale oficiale și neoficiale că urmărește „cu îngrijorare” situația din Găgăuzia. Deși nu a existat până acum o reacție oficială a Ministerului rus de Externe, mai mulți comentatori pro-Kremlin au calificat sentința drept „o lovitură împotriva intereselor Rusiei în regiune”.

Amintim că pe 5 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat-o pe Evghenia Guțul la 7 ani de închisoare. Aceasta fiind auzată de acceptarea cu bună-știință a finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat, în interesul partidului și al unui concurent electoral.

În același dosar, Svetlana Popan, secretara fostului Partid „Șor”, a fost condamnată la 6 ani de închisoare. Potrivit sentinței, cele două au coordonat curse secrete cu bani aduși din Federația Rusă. Au instruit colegii să mascheze donațiile ilegale. De asemenea au organizat proteste la Chișinău în care participanții au fost plătiți cu bani nedeclarați.

Instanța a dispus confiscarea a peste 40,9 milioane de lei de la Guțul și aproape 9,75 milioane de lei de la Popan. Ambele au interdicție de a activa în partide politice și domeniul financiar-contabil pentru o perioadă de 5 ani.

Sentința nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Centru.