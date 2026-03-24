Tensiuni între jandarmi și mineri în Piața Victoriei. Îmbrânceli și garduri rupte, după ce Bolojan le-a respins solicitările

Au izbucnit tensiuni între jandarmi și minerii veniți să protesteze în Piața Victoriei din București. Au avut loc îmbrânceli, gardurile au fost rupte, iar mai multe persoane ar fi fost rănite. De asemenea, unui protestatar i s-a făcut rău, fiind necesară intervenția echipajelor SMURD.

Mai multe persoane au fost ridicate de oamenii legii și urcate în dubă, urmând să fie duse la audieri. Situația ar fi degenerat după ce minerii din piață au aflat, de la reprezentanții lor care au mers la Ilie Bolojan, că premierul ar fi respins solicitările, iar concedierile vor continua.

De asemenea, unii dintre mineri au amenințat că vor intra în greva foamei pe termen nelimitat.

Aproximativ 1.000 de mineri de la Complexul Energetic Oltenia protestează marți în fața Guvernului, după ce au plecat dis-de-dimineață din Gorj spre București. Aceștia reclamă riscul iminent al concedierilor și cer intervenția urgentă a Executivului pentru salvarea locurilor de muncă.

Principala nemulțumire vizează situația a aproape 1.800 de angajați cu contracte pe perioadă determinată, care riscă să rămână fără loc de muncă în doar câteva zile. Minerii avertizează că lipsa unor soluții rapide va avea consecințe sociale grave în regiune, deja afectată de restructurări.

Minerii scandează lozinci precum „Unitate!” și „Demisia!” și afișează steaguri, bannere și coli de hârtie cu mesaje precum „Respect pentru muncă, nu concediere!”, „Fără noi lumina se stinge!”, „Vrem să muncim, nu să cerșim!” și „Nu suntem cifre, suntem familii”.

Un grup de protestatari, mulți dintre ei prezenți la mitingurile lui Călin Georgescu, a încercat să se alăture protestului minerilor. Inițial, jandarmii nu le-au permis accesul, însă aceștia au spart barajul și au intrat în zona destinată protestatarilor. De asemenea, în timpul protestului, câteva persoane au scandat „Călin Georgescu este președinte”.

„În cadrul adunării publice, mai multe persoane au devenit recalcitrante, au aruncat cu obiecte asupra forțelor de ordine și au forțat dispozitivul de panouri metalice. În acest context, 2 persoane au fost extrase și conduse la autospecială, pentru stabilirea identității și aplicarea măsurilor legale în consecință. Elementele de dialog din cadrul dispozitivului de jandarmi relaționează cu participanții la manifestație, pentru calmarea spiritelor și redobândirea caracterului pașnic al adunării publice”, a anunțat Jandarmeria, într-un comunicat.