⁠Cum a rămas Claudiu Niculescu fără oglinzi la mașină în prima zi în București

Claudiu Niculescu a povestit la un podcast că primele zile în București au fost adevărate aventuri. Asta pentru că oglinzile mașinii lui s-au dovedit a fi cea mai mare atracție a hoților.

Nici nu a ajuns bine în Capitală că sportivul a trebuit să înfrunte realitățile vremurilor. Mai exact a rămas fără oglinzi la mașină. ”În prima mea seară la București mi s-au furat oglinzile de la mașină. Și am avut așa un șoc atunci. Ne întâlnisem cu mai mulți colegi să mâncăm, într-o zonă în apropiere de Moșilor.

Și când am plecat seara la 10, am rămas șocat pentru că am avut ambele oglinzi smulse, plus geamul din dreapta la pasager, acolo spart. Practic pe acolo au intrat în mașină și mi-au furat casetofonul. Că erau casetofoanele acelea care puteau fi scoase din bord. Mi-au furat și borseta. Borseta mea, dar și pe cea a unui coleg, aflată în mașină. Cred că era vorba despre Romică Boia”, a povestit Claudiu Niculescu.

Dar acela a fost numai începutul. Asta pentru că fostul internațional a rămas constant fără oglinzi până când a găsit o soluție ingenioasă. ”Așa era în capitală. Și apoi am cumpărat în următoarea lună vreo 4 sau 5 perechi de oglinzi.

Practic a fost doar începutul acela. A fost nevoie să îi pun un fel de protecție. Am fost la un mecanic care mi le-a prins într-un fel anume. Adică pe mijloc a tras o bucată de metal ca să nu mai poate fi smulse. Și mergeam așa, vedeam tubul ăla, da, era ușor ciudat”, a mai spus jucătorul.

Ca tacâmul să fie complet, Claudiu Niculescu a cumpărat oglinzile furate de la el de la cei care le-au furat. Asta pentru că acum 23 de ani nu se găseau pe toate drumurile. ”Cred că cei care mi le furau tot aceiași mi le și vindeau înapoi.

Că la un moment dat mi-am dat seama că era prea dubios, la a patra pereche de oglinzi am făcut semn pe o oglindă și când au venit să mi le vândă le-am depistta că erau ale mele. I-am zis hoțului, dar nu am avut ce să fac, i-am dat banii pe ele”, a mai spus jucătorul.