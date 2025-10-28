Tensiuni între Israel și ONU. O dronă de recunoaștere, doborâtă în sudul Libanului

În sudul Libanului, în apropierea localității Kfar Kila, a avut loc un incident între forțele Forța Interimară a Națiunilor Unite în Liban (UNIFIL) și armata israeliană (IDF), în urma căruia o dronă israeliană de recunoaștere a fost doborâtă.

Armata israeliană susține că drona a fost doborâtă intenționat de forțele UNIFIL, în timp ce misiunea ONU afirmă că a reacționat la un survol considerat „agresiv”.

Evenimentul survine în contextul armistițiului semnat la 27 noiembrie 2024 între Israel și Hezbollah, menit să pună capăt unui conflict de peste un an.

Armata israeliană a anunțat că „o anchetă preliminară sugerează că forțele UNIFIL au tras deliberat asupra dronei și au doborât-o”, potrivit purtătorului de cuvânt al armatei, locotenent-colonelul Nadav Shoshani.

El a precizat că „activitatea dronei nu reprezenta nicio amenințare pentru forțele UNIFIL”.

După distrugerea dronei, potrivit armatei israeliene, „trupele IDF au lansat o grenadă în direcția zonei unde drona a căzut. Trebuie subliniat că niciun foc nu a fost îndreptat asupra forțelor UNIFIL”.

De cealaltă parte, UNIFIL a relatat că la aproximativ ora 17:45, „o dronă israeliană s-a apropiat de o patrulă UNIFIL care opera lângă Kfar Kila și a lansat o grenadă”.

Misiunea ONU a mai transmis că „câteva momente mai târziu, un tanc israelian a tras în direcția forțelor de menținere a păcii”, fără a se înregistra victime.

UNIFIL a afirmat într-un comunicat că „o dronă israeliană a survolat una dintre patrulele noastre într-un mod agresiv. Căștile albastre au aplicat contramăsurile defensive necesare pentru a neutraliza drona”.

Totodată, reprezentanții misiunii au calificat incidentul drept o „încălcare a Rezoluției 1701 a Consiliului de Securitate al ONU”, care reglementează prezența UNIFIL în sudul Libanului.

Yesterday, an IDF intelligence-gathering drone was downed in the area of Kfar Kila in southern Lebanon during a routine intelligence-gathering activity in the area. An initial inquiry suggests that UNIFIL forces stationed nearby deliberately fired at the drone and downed it. The… https://t.co/GPaQU1xiRM — LTC Nadav Shoshani (@LTC_Shoshani) October 27, 2025

Armata israeliană a declarat că a deschis o anchetă internă pentru a stabili împrejurările exacte ale incidentului, menționând că drona îndeplinea o misiune de supraveghere și nu prezenta pericol pentru trupele ONU.

Armistițiul din 27 noiembrie 2024 dintre Israel și Hezbollah a avut scopul de a pune capăt unui conflict ce a durat mai mult de un an, inclusiv două luni de război deschis.

Conform prevederilor acordului, doar armata libaneză și UNIFIL ar trebui să fie desfășurate în sudul Libanului.

Cu toate acestea, Israelul menține cinci poziții militare în regiune și continuă să efectueze atacuri asupra teritoriului libanez, afirmând că țintele sale sunt poziții ale Hezbollah.

UNIFIL a raportat anterior incidente similare. În septembrie 2025, misiunea ONU a afirmat că drone israeliene au lansat patru grenade în apropierea pozițiilor sale din sudul Libanului, în timp ce Israelul a susținut atunci că „nu a existat niciun tir intenționat” asupra forțelor ONU.

Incidentul de la Kfar Kila evidențiază fragilitatea situației de securitate din sudul Libanului și riscul escaladării tensiunilor între Israel și UNIFIL, în pofida armistițiului aflat în vigoare.

Ancheta deschisă de armata israeliană are rolul de a clarifica responsabilitățile și de a stabili dacă a existat o neînțelegere operațională între părți.

UNIFIL a subliniat că siguranța personalului său rămâne o prioritate și a cerut tuturor părților să evite acțiuni care ar putea duce la o nouă escaladare.

Mai multe state membre ONU, printre care Franța, au exprimat îngrijorări privind securitatea trupelor de menținere a păcii și au cerut respectarea deplină a mandatului internațional al misiunii.

În timp ce Israelul susține că aparatul nu prezenta nicio amenințare, UNIFIL afirmă că a acționat pentru a-și proteja personalul.

Rezultatele anchetei israeliene și eventualele măsuri adoptate de ONU vor fi decisive pentru menținerea stabilității în regiune.