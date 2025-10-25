Acum 80 ani, lumea a încercat să gândească global: Carta ONU. Cum au încercat statele lumii, după Al Doilea Război Mondial să gândească strategia păcii mondiale?

La 9 mai 1945, se încheia oficial Al Doilea Război Mondial în Europa. În Asia, va mai continua până la 2 septembrie 1945, când a capitulat și Japonia.

Sub rezerva că Japonia încă nu depusese armele, în general, URSS și SUA, alături de Marea Britanie începuseră să așeze lumea pe coordonatele post-belice, așa cum se înțeleseseră la Conferințele Interaliate de la Casablanca, Teheran, Yalta. Va mai urma în august-septembrie 1945, o altă conferință interaliată la Potsdam, urmând ca apoi să înceapă negocierile pentru Tratatul de Pace care se va semna la 10 februarie 1947, în coordonatele deja stabilite.

Societatea Națiunilor a durat concret între 16 ianuarie 1920 și 20 aprilie 1946. În toată istoria sa au fost 21 de Sesiuni ale Adunării Generale. Totuși, în perioada celui de Al Doilea Război Mondial, Societatea Națiunilor, cu sediul la Geneva a fost nefuncțională de facto, din cauza angrenării statelor membre în conflictul mondial. Sfârșitul Ligii Națiunilor fusese decis în 1943 la Teheran, când Stalin, Roosevelt și Chruchill se gândiseră la ceea ce avea să fie deja ONU.

Pentru statele învinse, Comisia Aliată de Control (compusă din URSS, Marea Britanie, SUA) avea ultimul cuvânt. Germania și Berlinul erau divizate în zone de ocupație: franceză, americană, britanică și sovietică. Așadar, vara anului 1945 reprezenta doar punerea primelor cărămizi la temelia viitoarei Organizații a Națiunilor Unite.

Carta ONU, semnată la 26 iunie 1945, punea bazele Organizației Națiunilor Unite și a produs efecte începând de la 24 octombrie 1945. Ulterior, sediul ONU va fi la New York.

În document, puterile semnatare precizau:

„Noi, popoarele Națiunilor Unite, hotărâte să izbăvim generațiile viitoare de flagelul războiului care, de două ori în cursul unei vieți de om, a provocat omenirii suferințe de nespus, să ne reafirmăm credința în drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea și valoarea persoanei umane, în egalitatea în drepturi a bărbaților și a femeilor, precum și a națiunilor mari și mici, să creăm condițiile necesare menținerii justiției și respectării obligațiilor decurgând din tratate și alte izvoare ale dreptului internațional, să promovăm progresul social și condiții mai bune de trai într-o mai mare libertate, și în aceste scopuri să practicăm toleranța și să trăim în pace unul cu celălalt, ca buni vecini, să ne unim forțele pentru menținerea păcii și securității internaționale, să acceptăm principii și să instituim metode care să garanteze că forța armată nu va fi folosită decât în interesul comun, să folosim instituțiile internaționale pentru promovarea progresului economic și social al tuturor popoarelor, am hotărât să ne unim eforturile pentru înfăptuirea acestor obiective.

Drept urmare, guvernele noastre, prin reprezentanții lor, reuniți în orașul San Francisco și având depline puteri, recunoscute ca valabile și date în forma cuvenită, au adoptat prezenta Cartă a Națiunilor Unite și înființează prin aceasta o organizație internațională care se va numi Națiunile Unite”

Carta ONU a intrat în vigoare la 24 octombrie 1945. Atunci, statele cu statut de membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU au ratificat Carta ONU în organismele lor legislative interne (URSS, SUA, China, Marea Britanie și Franța). ONU este formată din Adunarea Generală, Secretariatul General, Consiliul de Securitate, Comitetul Economic și Social, Consiliul de Tutelă, Curtea Internațională de Justiție. România a depus cererea de aderare în 1946, dar i-a fost admisă laolaltă cu a altor 15 state pe 14 decembrie 1955, acum șapte decenii. FAO, UNESCO, UNICEF, OMS sunt o serie de instituții internaționale, din sfera controlului alimentației,dezvoltării culturii, ocrotirii copiilor și reglementărilor internaționale asupra sănătății, pemtru a preveni și a combate epidemiile, pandemiile, de a găsi tratamente la afecțiunile considerate incurabile, sau greu vindecabile la un moment dat.