Tensiuni în Coaliție, după ce USR a dovedit că nu-și controlează oamenii

Ministrul Cătălin Predoiu le-a reproșat reprezentanților USR plângerea penală depusă împotriva premierului și a PNL pentru neorganizarea alegerilor din București. PSD a părăsit ședința Coaliției, iar discuțiile s-au încheiat fără decizie.

Ședința Coaliției de marți s-a încheiat cu tensiuni majore, după ce ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, le-a reproșat reprezentanților USR acțiunile în instanță formulate de unii membri ai formațiunii. Potrivit unor surse politice, Predoiu s-a referit în mod direct la deputatul Emanuel Ungureanu, care a depus o plângere penală împotriva premierului și a PNL pentru neorganizarea alegerilor din București.

„Nu este normal ca un membru al USR să acționeze în justiție împotriva Guvernului în timp ce noi discutăm în Coaliție despre un calendar electoral comun”, ar fi spus Predoiu, conform acelorași surse.

Ministrul a invocat și cazul eurodeputatului Vlad Gheorghe, asociat public cu USR, care ar fi depus o plângere similară. Gestul acestuia a amplificat tensiunile și a provocat nemulțumirea delegaților prezenți la masa negocierilor.

Dezbaterile pe tema alegerilor pentru Primăria Capitalei s-au transformat rapid într-un schimb dur de replici între reprezentanții partidelor. Surse din cadrul Coaliției afirmă că Predoiu a acuzat USR că „politizează justiția” și „fragilizează dialogul politic” prin plângeri penale succesive.

De cealaltă parte, reprezentanții USR ar fi susținut că orice parlamentar sau cetățean are dreptul legal de a sesiza organele judiciare atunci când consideră că legea este încălcată. Aceștia ar fi recunoscut însă că momentul ales a fost unul tensionat și că gestul a „inflamat” discuțiile deja dificile.

„Tonul a crescut foarte repede. Predoiu insista că acțiunea lui Ungureanu e un atac la Guvern, USR invoca libertatea juridică și dreptul la transparență. Practic, nimeni nu mai asculta pe nimeni”, a declarat o sursă politică prezentă la ședință.

Potrivit mai multor participanți, ședința s-a încheiat brusc, după ce, în momentul în care s-a ajuns la punctul privind Primăria Capitalei, delegația PSD s-a ridicat și a părăsit sala.

Atmosfera ar fi devenit atât de tensionată încât liderii prezenți au recunoscut neoficial că „nu se mai putea lua nicio decizie în acea configurație”.

„Discuțiile au degenerat complet. S-a ajuns la reproșuri și la acuzații personale, iar social-democrații au decis să plece. Practic, ședința s-a încheiat cu o ruptură de fapt, dacă nu și de fond”, afirmă o altă sursă din cadrul negocierilor.

Potrivit relatărilor, momentul cel mai comentat al ședinței a fost un schimb de replici între senatorul Tánczos Barna și deputatul Varujan Pambuccian. În timp ce Pambuccian ar fi spus că „nu putem decide fără PSD și ne aflăm într-un blocaj”, Tánczos ar fi replicat ironic:

„Ori fără PSD, ori cu PSD de față, tot în blocaj suntem.”

Frază care, potrivit celor prezenți, a sintetizat perfect impasul în care se află Coaliția în privința alegerilor din București.