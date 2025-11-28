Tara din Europa cu cel mai bun echilibru între muncă și viață personală

O țară europeană pitorească și cu o calitate a vieții ridicată a fost recent desemnată drept cea mai bună destinație pentru a trăi și a munci. Studiul, realizat de experți în calitatea vieții și oportunități profesionale de la Remote, a evaluat factori precum nivelul salariilor, costul traiului, siguranța, infrastructura și echilibrul între viața profesională și cea personală.

Experții globali în piața muncii de la Remote au publicat Indicele european al echilibrului dintre viața profesională și cea personală 2025, un clasament care evaluează fiecare țară din Europa în funcție de calitatea vieții și bunăstarea angajaților.

Studiul ia în considerare mai mulți indicatori, precum numărul mediu de ore lucrate pe săptămână, concediul anual legal, concediul de maternitate plătit, concediul medical, accesul la servicii de sănătate, siguranța publică, nivelul de fericire și gradul de respectare a comunității LGBTQ+.

Fiecărei țări i se atribuie un scor din 100 pentru a stabili cine conduce topul. În acest an, Irlanda se află în frunte, cu un scor de 82,89, în creștere cu 4,22 puncte procentuale față de anul precedent. Performanța țării se datorează, în special, îmbunătățirii siguranței publice și reducerii orelor medii de muncă săptămânale, aspecte care au contribuit semnificativ la echilibrul dintre viața personală și profesională.

Potrivit raportului, angajații din Irlanda lucrează, în medie, cu aproximativ două ore mai puțin pe săptămână decât înainte de pandemie. În prezent, timpul mediu de lucru săptămânal se situează în jurul a 31,2 ore, în scădere față de 33,5 ore, grație adoptării modelelor flexibile, precum munca la distanță sau hibridă.

Această flexibilitate face ca tot mai mulți să viseze la un program mai scurt, mai ales în perioadele în care zilele sunt scurte, iar deplasările dimineața și seara se fac în întuneric.

În plus, gândul la renunțarea agitației urbane în favoarea unei vieți mai liniștite, în mijlocul unor peisaje rurale pitorești, devine tot mai atrăgător pentru mulți.

Irlanda este printre cele mai fericite țări din Europa, potrivit Indicelui Fericirii realizat de Remote, demonstrând un nivel ridicat de satisfacție a vieții. În ciuda unui cost al vieții considerabil, țara pregătește o majorare semnificativă a salariului minim, care va ajunge la 14,15 euro pe oră, începând cu 1 ianuarie 2026.

Barbara Matthews, director de resurse umane la Remote, a vorbit despre importanța echilibrului dintre viața profesională și cea personală în context european: „În 2025, ideea că productivitatea trebuie să vină în detrimentul sănătății noastre sau al timpului nostru personal este contestată serios. Acest lucru este valabil mai ales în întreaga Europă, unde politicile încep să reflecte adevărul simplu: oamenii nu sunt mașini”.

Ea a mai declarat: „Angajații au nevoie de timp, spațiu și încredere pentru a trăi cu adevărat. Atunci când viața din afara serviciului este respectată, oamenii se prezintă la lucru mai concentrați, ceea ce aduce beneficii și afacerilor.”

Pe locul doi, potrivit remote.com., s-a clasat Islanda urmată de Belgia, Danemarca, Germania, Slovenia, Finlanda, Norvegia, Portugalia și Spania.