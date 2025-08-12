Social Călătoria în țările europene. Limite și reguli legate de bunurile transportate în bagaj







În sezonul estival, numărul românilor care călătoresc în țările europene crește semnificativ. Cu toate acestea, puțini dintre ei sunt la curent cu regulile legate de transportul bunurilor. Libertatea de circulație a mărfurilor este un principiu esențial în Uniunea Europeană, dar aceasta vine însoțită de reguli stricte privind transportul bunurilor de consum.

Comisia Europeană a stabilit limite clare pentru cantități și tipuri de produse permise atât între țările membre, cât și la trecerea frontierelor externe ale UE. Nerespectarea acestor reguli poate duce la confiscarea bunurilor, amenzi sau chiar sancțiuni penale în anumite cazuri.

Regulile variază în funcție de țara de proveniență a călătorului. Pentru deplasările între state membre UE, restricțiile sunt mai relaxate, cu condiția ca bunurile să fie destinate consumului personal și să nu fie utilizate în scop comercial. Se pot transporta produse din carne, lactate, flori, fructe sau legume cultivate în UE, dacă nu prezintă riscuri de dăunători sau boli. Totuși, anumite produse, cum ar fi laptele praf pentru sugari, alimentele speciale pentru copii sau hrana pentru animale de companie, au limite stricte.

Există restricții mai clare pentru alcool și tutun. Cantitățile admise sunt cele necesare uzului personal, fără a depăși pragurile stabilite la nivel european: 800 de țigarete, un kilogram de tutun, 10 litri de băuturi spirtoase, 20 de litri de vin fortificat, 90 de litri de vin obișnuit și 110 litri de bere.

Fiecare țară poate avea valori orientative proprii, însă acestea nu pot depăși limitele UE. Situația devine mai strictă când intri în Uniunea Europeană dintr-o țară terță. Este interzisă introducerea produselor din carne și lactate.

Se acceptă doar cantități limitate de fructe, legume, ouă, miere și pește (maximum 20 de kilograme sau un singur exemplar). Transportul animalelor și plantelor protejate este reglementat riguros și necesită, de obicei, permise speciale.

Călătorii au dreptul să transporte bunuri scutite de TVA și accize, respectând anumite limite: până la patru litri de vin, 16 litri de bere, un litru de băuturi spirtoase cu o concentrație de peste 22% alcool, un litru de alcool nedenaturat cu 80% volum alcoolic sau doi litri de vin fortificat ori spumant.

Limitele pentru tutun variază și trebuie verificate la autoritățile vamale. Alte bunuri, precum parfumurile, pot fi transportate până la o valoare de 300 de euro, respectiv 430 de euro pentru cei care călătoresc cu avionul sau pe mare. Pentru minorii sub 15 ani, unele țări impun limite mai mici.

În plus, transportul combustibilului este permis doar în limita a 10 litri într-un recipient separat, pe lângă combustibilul din rezervor.

O regulă importantă se referă la numerar: orice sumă mai mare de 10.000 de euro (sau echivalentul în altă valută) trebuie declarată la trecerea frontierei UE, folosind formulare speciale. Nedeclararea acestor sume poate poate atrage sancțiuni, arată Avocatnet.

Pentru a evita problemele, este recomandat să consulți înainte regulile stabilite de Comisia Europeană sau de autoritățile vamale din țările vizitate sau tranzitate. Astfel, vei călători legal și fără riscuri legate de bunurile transportate.