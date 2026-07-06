Conflictul armat care devastează Sudanul continuă să facă victime inocente în rândul celei mai vulnerabile categorii sociale. Organizația UNICEF a lansat un avertisment îngrijorător, anunțând că cel puțin 330 de copii și-au pierdut viața sau au fost răniți în prima jumătate a acestui an. Confruntările violente dintre armata națională și grupările paramilitare au transformat viața de zi cu zi a minorilor într-un coșmar continuu, conform AFP.

Conform datelor transmise de agenția ONU pentru copii, cei mici nu mai sunt în siguranță nicăieri, spațiile care ar trebui să le ofere protecție devenind ținte de război.

„Sunt ucişi şi răniţi în propriile locuinţe, pe drumuri, în pieţe şi când încearcă să acceseze servicii esenţiale, precum educaţia şi asistenţa medicală”, a deplâns într-un comunicat Sheldon Yett, reprezentantul agenţiei ONU pentru copii în Sudan.

Confruntarea sângeroasă începută în primăvara anului trecut a lăsat în urmă un peisaj apocaliptic. Estimările furnizate de organizațiile umanitare indică faptul că numărul total al deceselor a depășit pragul de 200.000 de la declanșarea ostilităților. O caracteristică sumbră a acestui război este utilizarea intensivă a tehnologiei moderne de distrugere.

Ambele tabere aflate în conflict folosesc drone de atac, aparate care au provocat moartea a peste o mie de persoane de la începutul anului curent. Impactul asupra populației infantile este devastator, statisticile arătând că aceste dispozitive aeriene sunt responsabile pentru 60% din totalul victimelor înregistrate în rândul copiilor din regiunea Kordofan, o zonă transformată în epicentrul actual al luptelor.

Situația este critică în localitatea El-Obeid, care suportă de mai multe săptămâni atacuri de artilerie și bombardamente sistematice lansate de forțele paramilitare. Aceste acțiuni militare vizează direct elemente cheie ale infrastructurii civile, lăsând comunitatea fără utilități de bază prin distrugerea centralelor electrice, a rețelelor de alimentare cu apă și a unităților de învățământ.

În acest context tensionat, Națiunile Unite au emis o alertă de gradul zero. Documentele indică faptul că Forțele de sprijin rapid (RSF) pun la cale o ofensivă de amploare asupra orașului, un scenariu care pune în pericol direct viața a 500.000 de locuitori. Comunitatea internațională se teme de o repetare a masacrelor și atrocităților documentate în timpul asaltului paramilitar asupra orașului El-Fasher, din toamna anului trecut.

Perspectivele pe termen scurt rămân extrem de sumbre dacă armele nu vor tăcea imediat, iar organizațiile internaționale trag un semnal de alarmă cu privire la escaladarea crizei umanitare.

„Orice deteriorare suplimentară (a situaţiei) ar putea expune şi mai mulţi copii riscului de deces, rănire şi strămutare”, a atenţionat luni UNICEF.

Pe lângă pericolul direct al bombelor, criza a generat un exod masiv și o catastrofă alimentară fără precedent. Statisticile oficiale ale ONU arată că cinci milioane de minori au fost nevoiți să își părăsească locuințele și sunt strămutați în interiorul granițelor țării. În plus, lipsa alimentelor afectează milioane de cetățeni, situația fiind extrem de gravă pentru mai mult de 825.000 de copii cu vârsta sub cinci ani, care se confruntă în prezent cu forme severe de malnutriție acută.