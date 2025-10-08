Tánczos Barna: Nu putem garanta că parlamentarii UDMR nu vor vota pentru eliminarea CASS la persoanele în concediu de maternitate

Vicepremierul Tánczos Barna a declarat, marți seară, la TVR Info, că UDMR încearcă să respecte deciziile luate în cadrul coaliției de guvernare, însă în privința proiectului privind eliminarea contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru persoanele aflate în concediul de îngrijire a copiilor, parlamentarii formațiunii ar putea avea o poziție diferită.

„E o situație destul de complicată. Noi suntem de principiul următor: dacă am decis ceva în coaliție, încercăm să ne ținem pe cât posibil de acea decizie. Poate este singurul element unde am spus de la bun început că, în cazul mamelor, nu putem garanta că colegii noștri din Parlament nu votează pozitiv. Nu o să facem noi un proiect de lege – putem garanta că nu o facem noi –, dar dacă apare o asemenea propunere, nu putem garanta că colegii noștri nu vor vota pentru”, a mai spus vicepremierul Tánczos Barna.

El a precizat că subiectul a fost discutat și în ședința de coaliție desfășurată marți și că o decizie clară ar putea fi luată săptămâna viitoare.

„Marți am avut o discuție în coaliție despre acest lucru. Și sper ca luni, săptămâna viitoare, să găsim o soluție în coaliție de a ieși din acest impas, în care astăzi venim cu o reformă, iar mâine, în Parlament, decidem altceva. Să vedem ce decidem luni în coaliție, să găsim o soluție”, a mai declarat liderul UDMR.

Comisiile raportoare din Senat au adoptat marți un raport favorabil pentru două propuneri legislative inițiate de Partidul Social Democrat. Prima prevede eliminarea CASS pentru veterani, văduve de război, invalizi, personalul monahal și foști deținuți politici. A doua vizează scutirea de la plata contribuției la sănătate pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului.

Cele două proiecte urmează să fie dezbătute în plenul Senatului, prima cameră sesizată, înainte de a ajunge la Camera Deputaților, care are rol decizional.