Sylvia Hoișie este recunoscută pentru jumătatea de secol pe care a dedicat-o cercetărilor pentru realizarea de medicamente. A trăit o viață îndelungată însă a avut parte de tragedia Holocaustului care îi putea curma viața. Și totuși, Sylvia Hoișie a ales să rămână în România. O Românie, ai cărei lideri, la un moment dat, au decis prin politică de stat că ea trebuia să moară.

Sylvia Hoișie avea 14 ani în momentul în care s-a declanșat Pogromul de la Iași în perioada 27-30 iunie 1941. Se născuse pe 24 iunie 1927 la Câmpulung Moldovenesc. La naștere, a purtat numele Korber. Părinții săi se numeau Klara și Leon Korber. S-au căsătorit în 1922. Mama sa se născuse în 1899 drept Klara Hutman, la Botoșani. Tatăl său se născuse în 1892, la Câmpulung Moldovenesc. Practica meseriile de geamgiu și de tinichigiu.

În octombrie 1941, toți evreii din Câmpulung Moldovenesc au fost aduși cu forța în Gara orașului. Au fost suiți în vagoane de vite, supraîncărcate. Oamenii mureau pe drum din cauza lipsei de aer, a lipsei de apă și hrană. Silvia Hoișie a văzut la 14 ani cum un om s-a sinucis în fața ei pentru că nu suporta că va muri axfisiat sau înfometat.

Sylvia Hoișie a trăit în mai multe locuri din Transnistria alături de familia sa până în 1944. Atunci, a decis să revină la Botoșani, unde trăiseră rudele din partea mamei sale. Prima dată, au ajuns la Atachi, în zona Hotinului. De aici, au fost duși la Moghilev, în Transnistria. Apoi, după ce au mituit soldați germani, membrii familiei sale au ajuns la Djurin, în Ucraina de astăzi.

La Moghilev, 40 familii au împărțit spațiul unei case de cultură dezafectate și transfomate în ghetou. Apoi, după ce au ajuns la Djurin, au putut trăi într-un cartier evreiesc. Situația era mai bună, în sensul că ea și familia sa munceau până la 12 ore pe zi pentru a avea ce să mănânce.

Sylvia Hoișie a studiat Medicina, absolvind în 1952. În al cincilea an, s-a căsătorit cu Beno Hoișie. Erau studenți când s-a născut primul lor copil, Andrei. Silvia Hoișie s-a dedicat cercetării pe bacterii, fiind coordonată de bacteriologul Petru Condrea. În 1966, după câțiva ani de cercetări și studii aplicate pe sine și pe colegii de cercetare, a fost brevetat la OSIM, Polidinul.

Polidinul a fost obținut experimental în perioada 1962-1963. În multele interviuri acordate, legendarul medic român a spus:

„Am folosit pentru acest preparat numai ingrediente românești. Microbii erau indigeni, tulpinile fiind izolate de la oameni bolnavi. Nu luam microbi din Franța ca să-i aducem în România (...) L-am testat (Polidinul n.a.) pe noi. Ne-am injectat șase zile la rând câte 2 ml de Polidin și toate reacțiile au fost bune. Și așa am primit dreptul de a-l produce”.

Marele medic a lucrat până în 2003, iar Polidin s-a fabricat până în 2012.

Sylvia Hoișie ne-a părăsit la Iași, pe 25 mai 2022, la aproape 81 ani de la deportarea sa în Transnistria. Urma să împlinească în acel an 95 de ani.