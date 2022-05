Breaking News! A murit Sylvia Hoișie, medicul care a inventat vaccinul Polidin

Medicina românească a suferit o uriașă pierdere! Sylvia Hoișie, medicul care a făcut parte din echipa care a inventat celebrul vaccin Polidin, a murit. Plecarea sa la cei drepți a sfâșiat inimile tuturor, inclusiv a reprezentanților comunității evreiești din Iași, din care aceasta făcea parte.

Sylvia Hoișie a murit

Potrivit unui mesaj de condoleanțe redactat de Comunitatea Evreilor din Iași, slujba de înmormântare a celei care a fost Sylvia Hoișie, „doamna doctor Polidin”, va avea loc pe data de 27 mai 2022, începând cu ora 11.00, la Cimitirul Evreiesc din regiune.

Recent, în probabil ultima sa intervenție pentru presa românească, „mama Polidinului” a povestit reporterilor cum a reușit o mică echipă de cercetători români să dezvolte în anii 70 medicamentul-minune pentru imunitate.

„Toată viața mea am fost acolo, conduceam această secție de Polidin de unde mi-a rămas numele Mama Poldin”, spunea, pe atunci, Sylvia Hoișie, contemplând momentele în care câțiva oameni adunați într-un mic laborator au reușit să producă cel mai cunoscut medicament românesc împotriva infecțiilor, majoritatea virale.

Cum a început povestea „Mamei Polidin”

Povestea inventării vaccinului Polidin a început în anii 60.

„Am avut o echipă la Iași de 4 oameni și la București 10-12 oameni. A durat vreo cinci ani (inventarea vaccinului Polidin – n.r.)”, a povestit medicul de renume.

Experimentele le-au făcut pe șoareci, cobai și iepuri iar apoi, ca să fie siguri că dă rezultate, cercetătorii l-au testat chiar pe ei înșiși.

„Toți cei care am făcut preparatul l-am injectat pe noi. 7 zile am făcut la rând și nu am avut reacții”, a povestit Sylvia Hoișie.

Deși era un medicament foarte ieftin, Polidinul era extrem de eficient în tratarea infecțiilor. În numai câţiva ani de la scoaterea lui pe piaţă, medicamentul minune a reușit să-şi câştige o faimă binemeritată. Trata miraculos infecții, mai ales ale căilor respiratorii, şi era de mare ajutor în cazul gripei.

„Era foarte ieftin, 2 lei o fiolă, o nimica toată și rezultate foarte bune. Nu se mergea la medic, lasă că fac Polidin și o să fiu bine”, a relatat „Mama Polidin”, Sylvia Hoișie.