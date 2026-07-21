Republica Moldova. Asasinul care l-a ucis cu cruzime deosebită pe fostul vicepremier şi semnatar al Declarţiei de Independenţă, Nicolae Andronati, a fost condamnat la 23 de ani de închisoare.

Motivul care l-a determinat pe ucigaş să-i ia zilele fostului funcţionar este unul de-a dreptul halucinant. Victima i-ar fi achitat prea puţin pentru lucrările prestate în gospodărie.

Nicolae Andronati a fost un specialist în domeniul informaticii și a tehnicii de calcul. Fiind ales ca membru titular al Academiei de Științe a Moldovei. A fost semnatar al Declarației de independență (la 27 august 1991) și deputat în primul parlament al Republicii Moldova (1990-1994). Ulterior a deţinut funcţia prim-viceprim-ministru al Republici Moldova.

Nicolae Andronati locuia singur în casa sa din satul Caragaş, raionul Slobozia, din regiunea transnistreană. Ajuns la vârsta de 90 de ani, fostul vicepremier angaja deseori zilieri pentru a-l ajuta prin gospodărie. Unul din aceşti zilieri i-a şi luat zilele.

Asasinul, Artiom Gaiducenco, originar din Tiraspol, a declarat în şedinţa de judecată că a fost rugat vara trecută de Andronati să-i ude grădina. Zilierul a cerut lui Andronati 650 de ruble transnistrene (cca 35 de euro). Victima ar fi refuzat să achite costul, declarând că lucrările ar costa doar 30 de ruble. Şi, numindu-l escroc pe inculpat, l-ar fi alungat din gospodărie.

Autorul crimei a mai declarat că în luna februarie a revenit la Andronati după bani. Bătrânul l-a alungat din nou din ogradă. Atunci nu s-a putut controla şi l-a sugrumat. Apoi, „fără a-și da seama pentru ce”, a legat-o cu un laț.

Deşi a încercat să convingă instanţa că a comis omorul în stare de afect, acţiunile de mai departe ale autorului crimei demonstrează că acesta a acţionat premeditat.

Potrivit acuzării, asasinul ar fi sustras de la victimă 50 000 de lei și 5000 de euro. Imediat după comiterea faptei, pentru a ascunde urmele infracțiunii, inculpatul a legat victima cu un laț și a strangulat-o.

Crima din Caragaş a şocat societatea de pe ambele maluri ale Nistrului. Iar forşele de ordine de la Chişinău au colaborat miliţia transnistreană pentru a descoperi autorul.

La trei zile de la crimă, au fost reținut doi suspecți. Iar al treilea, în vârstă de 31 de ani a fost anunțat în căutare. Ultimul a fost reţinut la 24 martie. Iar în urma investigaţiilor, el a recunoscut că a comis crima de unul singur.