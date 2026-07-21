Ucis pentru 35 de euro. Ce pedeapsă a primit asasinul unui semnatar al Declaraţiei de Independenţă
- Julieta Savitchi
- 21 iulie 2026, 22:00
Republica Moldova. Asasinul care l-a ucis cu cruzime deosebită pe fostul vicepremier şi semnatar al Declarţiei de Independenţă, Nicolae Andronati, a fost condamnat la 23 de ani de închisoare.
Motivul care l-a determinat pe ucigaş să-i ia zilele fostului funcţionar este unul de-a dreptul halucinant. Victima i-ar fi achitat prea puţin pentru lucrările prestate în gospodărie.
Nicolae Andronati a fost un specialist în domeniul informaticii și a tehnicii de calcul. Fiind ales ca membru titular al Academiei de Științe a Moldovei. A fost semnatar al Declarației de independență (la 27 august 1991) și deputat în primul parlament al Republicii Moldova (1990-1994). Ulterior a deţinut funcţia prim-viceprim-ministru al Republici Moldova.
A vrut 35 de euro pentru că i-a udat grădina
Nicolae Andronati locuia singur în casa sa din satul Caragaş, raionul Slobozia, din regiunea transnistreană. Ajuns la vârsta de 90 de ani, fostul vicepremier angaja deseori zilieri pentru a-l ajuta prin gospodărie. Unul din aceşti zilieri i-a şi luat zilele.
Asasinul, Artiom Gaiducenco, originar din Tiraspol, a declarat în şedinţa de judecată că a fost rugat vara trecută de Andronati să-i ude grădina. Zilierul a cerut lui Andronati 650 de ruble transnistrene (cca 35 de euro). Victima ar fi refuzat să achite costul, declarând că lucrările ar costa doar 30 de ruble. Şi, numindu-l escroc pe inculpat, l-ar fi alungat din gospodărie.
Autorul crimei a mai declarat că în luna februarie a revenit la Andronati după bani. Bătrânul l-a alungat din nou din ogradă. Atunci nu s-a putut controla şi l-a sugrumat. Apoi, „fără a-și da seama pentru ce”, a legat-o cu un laț.
Nu a renunţat să-l jefuiască
Deşi a încercat să convingă instanţa că a comis omorul în stare de afect, acţiunile de mai departe ale autorului crimei demonstrează că acesta a acţionat premeditat.
Potrivit acuzării, asasinul ar fi sustras de la victimă 50 000 de lei și 5000 de euro. Imediat după comiterea faptei, pentru a ascunde urmele infracțiunii, inculpatul a legat victima cu un laț și a strangulat-o.
Crima care a şocat societatea de pe ambele maluri
Crima din Caragaş a şocat societatea de pe ambele maluri ale Nistrului. Iar forşele de ordine de la Chişinău au colaborat miliţia transnistreană pentru a descoperi autorul.
La trei zile de la crimă, au fost reținut doi suspecți. Iar al treilea, în vârstă de 31 de ani a fost anunțat în căutare. Ultimul a fost reţinut la 24 martie. Iar în urma investigaţiilor, el a recunoscut că a comis crima de unul singur.