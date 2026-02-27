Fostul deputat în primul Parlament, Nicolae Andronati, semnatar al Declarației de Independență, ucis la 90 de ani lângă Tiraspol

Republica Moldova. Fostul deputat în primul Parlament al Republicii Moldova, academicianul și inginerul Nicolae Andronati, a fost găsit mort în locuința sa din satul Caragaș, lângă Tiraspol. Cercetătorul, în vârstă de 90 de ani, ar fi fost ucis de câțiva bărbați în circumstanțe care, deocamdată, nu au fost elucidate.

Potrivit informațiilor apărute în presă, crima ar fi fost comisă în data de 24 februarie de trei indivizi. Doi dintre suspecți au fost deja reținuți de așa-numiții milițieni din regiunea transnistreană, iar cel de-al treilea suspect, în vârstă de 31 de ani, a fost dat în căutare. Ancheta este în desfășurare, iar motivele crimei nu au fost făcute publice până în acest moment.

Decesul violent al academicianului a provocat consternare în comunitatea științifică și în rândul celor care l-au cunoscut ca om de stat și cercetător.

Nicolae Andronati a împlinit 90 de ani în luna noiembrie 2025 și locuia în satul său natal Caragaș, din stânga Nistrului. Este considerat unul dintre primii cercetători din Republica Moldova în domeniul informaticii și tehnologiei calculatoarelor.

A fost director al uzinei „Sciotmaș”, unde în anul 1986 a fost asamblat primul computer din RSS Moldovenească – „Vector-06C”, considerat la acea vreme unul dintre cele mai inovatoare computere din Uniunea Sovietică. Contribuția sa la dezvoltarea tehnologiei de calcul a marcat o etapă importantă pentru industria locală și pentru cercetarea tehnică din republică.

În perioada 1972–1992 a activat în calitate de conferențiar universitar și profesor la Institutul Politehnic din Chișinău, instituție cunoscută astăzi drept Universitatea Tehnică a Moldovei. A format generații întregi de ingineri și specialiști în domeniul tehnic, contribuind la consolidarea învățământului superior tehnic din țară.

În 1989 a devenit membru corespondent, iar în 1993 membru titular al Academia de Științe a Moldovei. Între 1993 și 1999 a fost academician coordonator al Secției de Științe Tehnice a instituției, iar din 1999 a activat în calitate de cercetător principal la Institutul de Inginerie Energetică al AȘM.

Pe lângă activitatea științifică, Nicolae Andronati a avut și un rol important în viața politică a țării. A fost deputat în primul Parlament al Republicii Moldova și semnatar al Declarației de Independență din 1991, document fundamental pentru constituirea statului moldovean. Ulterior, a exercitat funcția de prim-viceprim-ministru în Guvernul condus de Andrei Sangheli.