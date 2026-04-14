International

Sute de universități din Rusia promovează înrolarea în armată. Ce beneficii ar avea studenții

Comentează știrea
Militari. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Universitățile din Rusia participă la o campanie extinsă de recrutare militară, iar studenții au reclamat presiuni tot mai mari pentru a se înrola. Relatările, susținute de date din surse deschise, arată o schimbare de strategie a autorităților în contextul războiului din Ucraina, potrivit Militarnyi.com.

Ce avantaje ar avea studenții care se înrolează

Sute de universități din Rusia și din teritoriile ocupate promovează activ recrutarea, publicând materiale video, organizând întâlniri cu militari și afișând postere dedicate noilor forțe de sisteme fără pilot. Mesajele sunt adaptate tinerilor, inclusiv celor pasionați de jocuri video, fiind promovată ideea că experiența din jocuri video poate fi utilă în operarea dronelor, potrivit CNN.

Studenților li se oferă contracte pe termen limitat, salarii ridicate și promisiunea că nu vor ajunge pe linia frontului.

Experții și avocații au atras însă atenția că aceste contracte pot deveni, în realitate, pe termen nedeterminat, iar riscurile sunt mai mari decât cele prezentate. De asemenea, există temeri că, după semnare, militarii nu mai au control asupra repartizării.

Universitățile ar recurge la amenințări

Mai mulți studenți au afirmat că universitățile recurg la presiuni indirecte pentru recrutare. Printre metodele semnalate se numără amenințări cu exmatricularea, mai ales pentru cei cu restanțe, dar și reducerea termenelor pentru finalizarea cursurilor. Unii studenți au afirmat că li s-a sugerat că înrolarea ar putea fi singura opțiune pentru a-și continua studiile.

Campania are loc în contextul în care Rusia încearcă să mențină nivelul de recrutare fără mobilizări masive, după reacțiile negative din 2022. Totuși, estimările occidentale indică pierderi ridicate pe front, ceea ce pune presiune suplimentară pe sistemul de recrutare.

Implicarea universităților provoacă tensiuni în sistemul educațional

Implicarea universităților în recrutare ar putea provoca tensiuni în sistemul educațional și nemulțumiri în rândul tinerilor. Experții au avertizat că această strategie poate afecta percepția asupra instituțiilor academice, considerate în mod tradițional spații protejate de influența militară.

Pentru mulți studenți, situația actuală reprezintă o schimbare profundă. „Universitatea a devenit un loc de care trebuie să ne protejăm”, a explicat un student.

Ne puteți urmări și pe Google News

HAI România!

Proiecte speciale