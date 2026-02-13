Sute de angajări în toată România. Unul dintre cele mai mari lanţuri de benzinării se extinde

Rompetrol își continuă planul de dezvoltare la nivel național și anunță inaugurarea a 13 stații noi de alimentare în mai multe zone ale țării, investiție care va aduce aproximativ 260 de noi locuri de muncă pe parcursul acestui an.

Conform informațiilor transmise de companie, șase dintre noile unități sunt deja în faza de construcție, termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor fiind luna aprilie, iar deschiderea pentru public urmând să aibă loc în intervalul iunie–iulie. Aceste prime stații vor genera peste 130 de locuri de muncă.

Alte șapte unități sunt în etapa de pregătire, în orașe precum Iași, București, Constanța, Bacău și Timișoara, dar și pe ruta de legătură cu Republica Moldova, prin Vama Albița, urmând să creeze încă aproximativ 130 de locuri de muncă.

În județul Mureș, compania construiește două stații în localitatea Sânpaul, amplasate pe Autostrada A3, în apropiere de Târgu Mureș. Acestea vor include 36 de locuri de parcare pentru autoturisme și 11 pentru vehicule de mare tonaj.

Un proiect similar este în derulare și în județul Brașov, unde alte două stații sunt ridicate pe varianta ocolitoare a municipiului. Aici, capacitatea de parcare va ajunge la 59 de locuri pentru autoturisme și 22 pentru vehicule de mare tonaj.

În județul Suceava, Rompetrol dezvoltă două unități noi: una în zona Suceava–Ipotești, pe DN2, la intrarea în municipiu, și cealaltă în Suceava–Scheia, pe varianta ocolitoare. Cele două stații vor oferi 50 de locuri de parcare pentru autoturisme și 20 pentru camioane.

Totodată, lucrările au început și pentru alte șapte stații, amplasate în mai multe regiuni ale țării – Centura București, Ovidiu (județul Constanța), Iași, Bacău, Timișoara, precum și două puncte pe ruta de intrare/ieșire către Republica Moldova, prin Vama Albița. Aceste investiții suplimentare vor aduce încă aproximativ 130 de locuri de muncă.

Extinderea face parte din planul companiei de întărire a rețelei de distribuție la nivel național. Odată cu finalizarea noilor proiecte, rețeaua Rompetrol va depăși 1.200 de puncte de comercializare în România, toate alimentate cu produse realizate la rafinăria Petromidia Năvodari.

În 2023, Rompetrol a introdus pentru prima dată pe piața din România un concept modern pentru spațiile de servicii amplasate pe autostrăzi. Acesta integrează alimentarea cu carburanți și AdBlue, stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice, zone extinse de parcare și relaxare, precum și spații interioare generoase, cu suprafețe de trei ori mai mari decât media celorlalte stații din rețea.

După finalizarea lucrărilor, noile unități vor fi operate de Rompetrol Downstream, divizia de retail a Grupului KMG International în România.

La sfârșitul lunii septembrie 2025, segmentul de distribuție al Rompetrol din România număra 1.206 puncte de comercializare, care utilizează exclusiv carburanți produși în cea mai mare rafinărie din țară, Petromidia Năvodari.