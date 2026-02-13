Doiceşti intră în era nucleară: 4.000 de locuri de muncă în construcţia noilor reactoare

Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doiceşti a trecut oficial de la faza de analiză la faza de implementare, după ce acţionarii Nuclearelectrica au aprobat Decizia Finală de Investiţie. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, consideră că iniţiativa consolidează poziţia României în prima linie a noii industrii nucleare europene.

„Înlocuim 600 MW dintr-o fostă termocentrală cu 462 MW de energie curată, stabilă şi predictibilă. Aproximativ 4.000 de locuri de muncă vor fi generate în faza de dezvoltare, în construcţie, producţie şi asamblare de componente, iar pe termen lung vorbim despre locuri de muncă stabile, bine plătite şi despre dezvoltarea unei industrii româneşti pe orizontală”, a anunțat Bogdan Ivan.

În următoarele şase luni, proiectul va intra într-o etapă de structurare financiară şi consolidare a parteneriatelor. În această perioadă vor fi definite mecanismele de finanţare şi vor fi avansate discuţiile cu investitorii pentru faza de execuţie.

Directorul general al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiţă, subliniază importanţa proiectului la nivel european.

„Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doiceşti este proiectul prin care România se poziţionează pe harta internaţională a industriei nucleare, prin know-how şi dezvoltarea lanţului de aprovizionare. La nivel global, SMR-urile au devenit o realitate a siguranţei în aprovizionare şi a decarbonizării”, a explicat acesta.

Până în mai 2026, RoPower Nuclear va desfăşura activităţi premergătoare Etapei 3 (Pre-EPC), inclusiv investigaţii geotehnice, procesul de licenţiere, negocieri pentru contracte Pre-EPC şi contracte pentru materialele cu ciclu lung de fabricaţie. Etapa Pre-EPC, estimată la 15 luni, va viza identificarea contractorilor şi definirea structurii contractuale, inclusiv prelungirea acordului de licenţă tehnologică cu NuScale.

Teofil Mureşan, fondator şi preşedinte CA E-INFRA, afirmă că tehnologia SMR reprezintă cea mai modernă şi sigură soluţie nucleară.

„Suntem mândri să fim în acest proiect cu compania noastră şi sunt convins că împreună cu partenerii americani vom găsi soluţii ca proiectul să fie de succes din punct de vedere tehnic şi economic”, a spus el.

Directorul general RoPower Nuclear, Valentin Ovidiu Nae, consideră proiectul o oportunitate de a demonstra excelenţa României în producerea energiei nucleare.

„Proiectul Doiceşti înseamnă 60 de ani de energie curată. Echipa RoPower este dedicată unui proiect sigur şi tehnologic avansat”, a afirmat acesta.

Proiectul SMR, în care SNN deţine 50% din RoPower Nuclear, a început în 2022, după finalizarea procesului de selecţie a tehnologiei şi amplasamentului. Etapele FEED 1 şi FEED 2 din 2023 şi 2024, evaluate de AIEA, au confirmat fezabilitatea proiectului şi au condus la implementarea unor măsuri suplimentare.

În total, SMR Doiceşti va oferi aproximativ 4.000 de locuri de muncă pe perioada dezvoltării şi construcţiei, cu 200 de locuri permanente şi peste 3.800 în producţie, asamblare şi activităţi conexe, înlocuind vechii 600 MW cu 462 MW energie curată.

Proiectul se pregăteşte astfel să devină operaţional la începutul următorului deceniu, respectând toate aprobările corporative şi reglementările în vigoare.