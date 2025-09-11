Justitie Suspectul din cazul Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată, explică gestul: Am în creier un material care mă controlează







Suspectul Decarlos Brown Jr. (din Charlotte, North Carolina) este inculpat pentru omor de gradul I și o acuzație federală („act care a cauzat moartea într-un sistem de transport în comun”). A fost arestat după ce Iryna Zarutska, 23 de ani, refugiată ucraineană, a fost înjunghiată mortal pe 22 august. Un caz care a zguduit America, notează People.

Potrivit unui document depus în tribunalul din comitatul Mecklenburg, Brown ar fi scos un cuțit din buzunar și ar fi lovit victima de trei ori, la câteva minute după ce aceasta urcase în tren. Victima a murit în câteva minute. Brown nu a prezentat încă un punct de vedere legal în fața instanței.

Sora lui, Tracey Brown, susține că a vorbit cu el în închisoare și a pus la dispoziție o înregistrare audio a convorbirii. „Mi-am lovit mâna, când am înjunghiat-o… Nici nu o cunoșteam, n-am spus niciun cuvânt”, ar fi spus Brown. El a mai susținut că în creierul lui ar exista „materiale” care ar trebui investigate și că guvernul i le-ar fi „implantat”, idee pe care ar fi invocat-o și într-o discuție cu poliția, în ianuarie, când afirma că un „material artificial” îi controlează mâncatul, mersul și vorbitul. După acel episod, a fost reținut pentru apel nejustificat la 911.

Tracey Brown afirmă că fratele ei „era un risc ridicat”, „nu era în toate mințile” și că nu ar fi trebuit să fie în libertate înaintea incidentului. Avocatul și sora inculpatului nu au răspuns, deocamdată, solicitărilor de comentarii.

Iryna Zarutska era o tânără refugiată ucraineană de 23 de ani, venită din Kiev, unde supraviețuise bombardamentelor. Se stabilise cu familia la Charlotte (Carolina de Nord), unde muncea la o pizzerie, învăța engleză la un community college și își dorea să devină asistentă veterinară. Acasă, în Ucraina absolvise Facultatea de Arte și se specializase în restaurare.

A fost înjunghiată mortal pe 22 august 2025 într-un tren al Charlotte Area Transit System (Lynx Blue Line), într-un atac greu de explicat. Familia ei a cerut respect pentru memoria victimei și a criticat breșele de securitate din transportul public.

Și în sistemul american de justiție, toate persoanele beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă a instanței.