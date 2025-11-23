Suspectul crimei din Mioveni, prins în câteva ore. Unde se ascundea și ce l-a dat de gol

Un tânăr de 21 de ani, suspectat că ar fi înjunghiat mortal un taximetrist din Mioveni, a fost depistat de polițiști pe un teren agricol aflat în apropierea locului unde ar fi avut loc agresiunea.

În momentul prinderii, acesta purta geaca victimei. Printre polițiștii care au participat la acțiune s-a aflat și o elevă a Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina, aflată în stagiul de practică.

Potrivit informațiilor publicate de presă, verificările preliminare au indicat că, în ziua incidentului, tânărul ar fi consumat droguri.

Sindicatul Europol a prezentat într-o postare pe Facebook modul în care a fost depistat suspectul. Conform relatării, în seara de 21 noiembrie 2025, o elevă în practică și doi polițiști din cadrul Biroului de Ordine Publică Mioveni au fost direcționați spre un apel la 112 care semnala înjunghierea mortală a unui taximetrist.

„Andreea, Bogdan şi Manuel sunt colegii noştri care şi-au adus aportul decisiv la prinderea unui criminal care se afla în libertate.

Despre Andreea vă putem spune că este elevă a Şcolii de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina şi îşi desfăşoară stagiul de practică la Poliţia Oraşului Mioveni, judeţul Argeş.

În seara de 21 noiembrie 2025 aceasta a fost planificată în serviciul de patrulare alături de Bogdan şi Manuel, poliţişti în cadrul Biroului de Ordine Publică al Poliţiei din Mioveni, toţi 3 fiind direcţionaţi pentru a interveni la un apel 112 prin intermediul căruia au fost sesizaţi despre înjunghierea mortală a unui taximetrist”, au transmis sindicaliștii.

Primele verificări efectuate la fața locului au indicat că persoana bănuită ar fi fugit pe un câmp din apropierea orașului.

„Cei 3 colegi au verificat pas cu pas perimetrul indicat, în ciuda condiţiilor neprielnice reprezentate de lăsarea întunericului şi a ceţei, pe un teren dificil, departe de orice aşezare urbană.

În urma căutărilor l-au găsit rapid pe suspectul care se afla ascuns pe un teren agricol, fiind îmbrăcat cu geaca victimei.

Poliţiştii au procedat imediat la imobilizarea acestuia, ocazie cu care l-au condus la sediul poliţiei”, se arată în aceeași postare.

În ziua faptei tânărul ar fi consumat droguri. Informația este susținută și de rezultatul unui test rapid efectuat după reținerea acestuia.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș au transmis detalii privind modul în care ar fi avut loc agresiunea:

„În timpul unei curse de taxi, când se aflau pe podul care face legătură între strada Nicolae Racoviceanu şi DN 73D, în urma unui conflict spontan, bărbatul ce era transportat, în vârstă de 21 de ani, l-ar fi agresat fizic pe conducătorul de taxi, aplicându-i mai multe lovituri cu un cuţit, provocându-i mai multe răni care au cauzat decesul acestuia”.

Potrivit sursei, suspectul a fost testat privind consumul de substanțe psihoactive, „testul rapid efectuat stabilind probabilitatea consumului anterior de amfetamină”.

După depistare și imobilizare, tânărul a fost condus la sediul poliției, iar procurorii au dispus reținerea sa. Ulterior, acesta a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.