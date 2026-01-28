Social

Supraviețuitor grec, prima mărturie despre accidentul din Lugoj. Cum s-ar fi produs accidentul

Comentează știrea
Supraviețuitor grec, prima mărturie despre accidentul din Lugoj. Cum s-ar fi produs accidentulSursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Un supraviețuitor al microbuzului cu suporteri greci implicat în accidentul teribil de la Timiș a povestit că o defecțiune tehnică ar fi putut cauza tragedia. Un medic care a preluat victimele a declarat că pacientul i-ar fi spus că „volanul s-a blocat” înainte de impact, potrivit publicației Protothema.

Declarația unui supraviețuitor al accidentului din Lugoj, Timiș

Medicul Dimitris Koukoulas a declarat, pentru televiziunea elenă ERT, că a discutat cu doi dintre cei trei supraviețuitori ai accidentului de la Timiș. El a precizat că pacientul aflat în cea mai bună stare, cu fracturi la membrele inferioare, i-a povestit ce s-a întâmplat în momentul tragediei.

Pacientul i-ar fi spus medicului că, în timpul unei depășiri, s-a activat asistența la bandă (sistemul lane assist) și volanul s-a blocat. Șoferul a pierdut controlul microbuzului și nu a mai putut corecta traiectoria.

Microbuulz cu suporteri PAOK a intrat în coliziune frontală cu un tir

Un microbuz cu suporteri greci ai echipei PAOK Salonic a intrat în coliziune frontală cu un tir care venea din sens opus. În accident au fost implicate și o cisternă și microbuzul, iar tragedia s-a produs pe E70, în apropierea localității Lugojel.

PSD respinge varianta unui guvern minoritar și pune presiune pe Cabinetul Bolojan
PSD respinge varianta unui guvern minoritar și pune presiune pe Cabinetul Bolojan
Fenomenul care are loc în Rusia va bulversa România. Prognoza oferită de specialiști
Fenomenul care are loc în Rusia va bulversa România. Prognoza oferită de specialiști
Suporteri Paok Salonic, in vizită la spitalul Județean Timișoara după accidentul din Lugoj

Sursă foto: Captură video

Coliziunea s-a soldat cu șapte morți și trei răniți. Imaginile surprinse înainte de impact arătau că microbuzul semnalizase depășirea, deși în mod normal sistemul lane assist se dezactivează automat atunci când șoferul semnalizează schimbarea benzii.

Suporterii PAOK și ambasadoarea Greciei, la Timișoara după accidentul rutier

Sute de suporteri ai echipei PAOK Salonic au ajuns marți seara la Lugoj, la locul accidentului soldat cu șapte morți și trei răniți, apoi s-au deplasat la Spitalul Județean Timișoara. Aproximativ 200 dintre ei au venit cu autocarele, după ce microbuzul care îi transporta spre Franța a fost implicat în coliziune pe DN6.

La spital a ajuns și ambasadoarea Republicii Elene la București, Lili Evangelia Grammatika, care a mulțumit autorităților române pentru sprijin. Patru reprezentanți ai suporterilor, însoțiți de un medic, au mers să îl viziteze pe unul dintre cei trei răniți, aflat în cea mai bună stare de sănătate.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:20 - PSD respinge varianta unui guvern minoritar și pune presiune pe Cabinetul Bolojan
19:13 - Sorina Pintea rămâne în închisoare. Înalta Curte i-a respins recursul în casație
19:08 - O femeie și un bărbat, reținuți în București pentru abuz asupra minorilor. Printre victime, fratele vitreg al femeii
19:00 - Elias Charalambous nu vrea să plece de la FCSB. Ce a declarat antrenorul înaintea meciului cu Fenerbahce
18:48 - Fenomenul care are loc în Rusia va bulversa România. Prognoza oferită de specialiști
18:41 - Motivul pentru care Elena Lasconi a demisionat de la șefia USR Câmpulung

HAI România!

Jawohl, Herr Mertz! Hai LIVE cu Turcescu
Jawohl, Herr Mertz! Hai LIVE cu Turcescu
Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate
Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate
Mirel Curea, despre discursul președintelui la Focșani: „Primul moment când Nicușor Dan devine politician”
Mirel Curea, despre discursul președintelui la Focșani: „Primul moment când Nicușor Dan devine politician”

Proiecte speciale