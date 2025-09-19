Social Breaking news

Supermarket din Oradea cuprins de flăcări. O persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale

Supermarket din Oradea cuprins de flăcări. O persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale
Un supermarket din Oradea a fost curpins de flăcări joi seară. În urma incendiului, o persoana a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a inhalat fum. „Sosiţi imediat la faţa locului, pompierii militari au procedat simultan la localizarea şi lichidarea incendiului, care se manifesta cu flacără deschisă şi degajări mari de fum, la o vitrină cu ţigări din interiorul supermarketului”, a transmis în această dimineață ISU Bihor.

Incendiul din supermarket nu s-a extins

Pompierii care au intervenit în incendiul izbucnit în supermarketul din Oradea au reușit să salveze bunuri de „o valoare considerabilă”: „În seara zilei de joi, 18 septembrie, pompierii orădeni au acţionat pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un supermarket situat pe Calea Republicii din Oradea, salvând din calea flăcărilor bunuri de o valoare considerabilă”, a mai precizat ISU Bihor.

Conform comunicatului emis de ISU Bihor, pompierii au recurs și la „verificarea apartamentelor situate deasupra magazinului, pentru a se asigura că nu există persoane intoxicate cu fum şi la ventilarea spaţiului”.

Focul a fost lichidat în scurt timp, iar pompierii au reușit să împiedice extinderea lui la restul magazinului.

Un client al supermarketului din Oradea a avut nevoie de îngrijiri

Un echipaj SMURD a intervenit pentru a acorda îngrijiri unui client care inhalase fum în timp ce încerca să stingă flăcările cu un extinctor, înainte de sosirea pompierilor. Bărbatul a refuzat ulterior transportul la spital.

Ce a cauzat incendiul

Cauza probabilă a incendiului a fost efectul termic al curentului electric, iar în urma evenimentului a ars o vitrină cu țigări. La fața locului au acționat două echipaje de pompieri de la Detașamentul 1 Oradea, cu autospeciale de stingere cu apă și spumă, alături de echipajul SMURD de terapie intensivă mobilă.

Un alt incendiu a avut loc la Penitenciarul Găeşti

Un alt incendiu a izbucnit în urmă cu câteva zile la Penitenciarul Găeşti, judeţul Dâmboviţa, după ce materiale textile şi hârtii s-au aprins pe tubulatura de ventilaţie a unei camere. Fumul dens a inundat întreaga clădire, iar autorităţile au decis evacuarea a aproximativ 200 de persoane – angajaţi şi deţinuţi – pentru a preveni intoxicaţiile cu monoxid de carbon şi pentru a permite intervenţia echipajelor de urgenţă.

Din primele informaţii, nu au fost raportate victime. Incendiul a fost lichidat, iar pompierii au rămas la faţa locului pentru ventilarea încăperilor afectate de fum şi pentru înlăturarea efectelor negative.

ISU Dâmboviţa a precizat că urmează să fie stabilită cauza exactă a izbucnirii focului, fiind luate în calcul atât o defecţiune a sistemului de ventilaţie, cât şi posibilitatea ca materialele aprinse să fi fost introduse accidental sau chiar intenţionat.

 

Proiecte speciale