Penitenciarul Găeşti, evacuat după un incendiu izbucnit pe tubulatura de ventilație

Un incendiu a izbucnit sâmbătă dimineaţă la Penitenciarul Găeşti, judeţul Dâmboviţa, după ce materiale textile şi hârtii s-au aprins pe tubulatura de ventilaţie a unei camere. Din cauza degajărilor mari de fum, toată clădirea a fost inundată, iar autorităţile au decis evacuarea a aproximativ 200 de persoane, pentru a preveni intoxicaţiile cu monoxid de carbon.

„În jurul orei 07:55, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, a fost semnalată producerea unui posibil incendiu la Penitenciarul Găeşti. La faţa locului intervin pompierii de la Detaşamentul Găeşti cu trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, Detaşamentul Titu cu o autoscară şi un echipaj SMURD, precum şi Garda de Intervenţie Vişina cu un echipaj SMURD”, a transmis ISU Dâmboviţa.

La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau într-o cameră a penitenciarului, pe tubulatura de ventilaţie, iar fumul dens se răspândise rapid în restul clădirii.

Din măsurile luate a făcut parte și evacuarea a aproximativ 200 de persoane – personal și deținuți – pentru a reduce riscul de intoxicare și pentru a facilita accesul echipajelor de intervenție. Conform primelor informații, nu s-au înregistrat victime.

Incendiul a fost lichidat, iar pompierii acţionează pentru înlăturarea efectelor negative, în special pentru ventilarea încăperilor afectate de fum. ISU Dâmboviţa a anunţat că urmează să fie stabilită cauza exactă a izbucnirii focului, fiind luate în calcul atât o defecţiune tehnică a sistemului de ventilaţie, cât şi posibilitatea ca materialele aprinse să fi fost introduse accidental sau intenționat.

Penitenciarul Găeşti este o unitate de detenţie din judeţul Dâmboviţa destinată în special persoanelor private de libertate aflate în regim semideschis. Instituţia găzduieşte câteva sute de deţinuţi, iar evenimentele de acest tip sunt rare, însă procedurile de siguranţă prevăd evacuarea rapidă şi intervenţia echipajelor specializate pentru a preveni tragedii.