Justitie Tentativă de evadare cu împușcături. Motivul pentru care un deținut a fugit de sub escortă







O tentativă de evadare care s-a lăsat cu împușcături putea să se sfârșească mult mai rău pentru că deținutul nu a fost lăsat să își sune familia. Totul a plecat din pricina nașterii unui copil.

Faptul că nu a fost lăsat să își sune soția care numai ce născuse l-a dus pe un deținut în pragul disperării. Mai exact s-a hotărât să fugă de sub escortă. ”Am avut o evadare urâtă, povestesc despre ea. O tentativă de evadare. Acolo a fost de vină mintea nepricepută a unui coleg, a unui polițist, care a vrut să își arate mușchii în fața unui arestat.

Iar arestatul a văzut varianta de a-și vedea copilul nou-născut în acea zi și a cerut doar să sune, să întrebe familia dacă nașterea a decurs ok. Polițistul a zis că el e șeful și că el spune când sună și că va suna vineri. Și deținutul a zis: s-a născut marți. Polițistul a insistat: suni vineri! Și marți întâmplarea a făcut că l-au chemat la audieri.

Colegii mei au venit să-l escorteze să-l ducă la parchet și ăsta fuge de sub escortă! Îl aleargă un polițist, îl tăvălește, polițistul 1.75, ăla 1.90, sportiv, s-a chinuit, a tras, l-a adus încătușat, și când intră în secție și amândoi își trăgeau sufletul, deja venise controlul să îl sancționeze pe polițist că a fugit deținutul de sub escortă”, a explicat un alt polițist.

Nimeni nu a fost interesat să afle cauza pentru care s-au întâmplat aceste lucruri. ”Fără să înțeleagă care a fost motorul, cauza, ce a declanșat. Deținutul nu și-a văzut copilul și a mai luat câțiva ani pentru tentativă de evadare. Nimeni nu a câștigat nimic la asta. Te aștepți ca omul când iese să fie mai bun…”, a mai explicat sursa citată.