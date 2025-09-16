Majoritatea locuințelor din România, vulnerabile în fața dezastrelor. De ce nu vor românii să încheie polițe de asigurare

Exclusiv. Majoritatea locuințelor din România rămân neasigurate și expuse riscurilor. Conform datelor Autorității de Supraveghere Financiară, doar 23% dintre case au polița obligatorie PAD, iar doar 17% beneficiază de o asigurare facultativă suplimentară. Astfel, patru din cinci locuințe pot fi afectate de dezastre naturale, incendii, furtuni sau alte evenimente neprevăzute, cu impact direct asupra bugetului familiilor. În exclusivitate pentru EVZ, Aurel Badea, CEO Deputy Allianz Țiriac Asigurări, a explicat de ce mulți români ezită să încheie o poliță de asigurare pentru locuință.

România este una dintre țările europene cu cei mai mulți proprietari de locuințe raportat la populație. Datele arată că peste 95% dintre români dețin casa sau apartamentul în care locuiesc, față de media de 69% la nivel european, conform Eurostat.

În schimb, paradoxal, nivelul de protecție prin asigurări este printre cele mai scăzute din Europa. Doar aproximativ 23% dintre locuințe sunt acoperite de o poliță obligatorie PAD și doar 17% au protecție suplimentară printr-o poliță facultativă, conform datelor oficiale publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Practic, patru din cinci locuințe din România sunt vulnerabile la dezastre naturale, incendii, explozii, furtuni și alte situații neprevăzute care pot provoca daune casei și care presupun ulterior cheltuieli care afectează bugetul familiei.

Aurel Badea, CEO Deputy Allianz Țiriac Asigurări, arată că gradul redus de asigurare a locuințelor are mai multe cauze. În primul rând, mulți proprietari nu conștientizează riscurile la care este expusă locuința și consideră că evenimente precum inundațiile sau furtunile nu li se vor întâmpla.

Astfel, polița PAD este percepută mai degrabă ca o obligație legală decât ca un instrument real de protecție.

„Gradul scăzut de protecție a locuințelor are mai multe posibile explicații. Pe de-o parte, vedem o lipsă de conștientizare a riscurilor care le pot afecta locuința. Mulți proprietari au tendința să considere că astfel de riscuri nu li se vor întâmpla tocmai lor și nu înțeleg importanța unei asigurări decât atunci când află sau ajung chiar ei să se confrunte cu o situație care le pune casa în pericol. Pentru ei, asigurarea PAD e asociată mai degrabă cu o obligație impusă decât cu un instrument real de protecție”, explică el.

Reprezentantul companiei de asigurări atrage atenția că există și bariere de percepție. Mulți cred că procesul de achiziție a unei asigurări de locuință este complicat, deși poate fi realizat integral online, sau că o astfel de asigurare este costisitoare și inutilă.

„Iar pe de altă parte, vedem și o serie de bariere, de la percepția că e complicat să cumperi o asigurare de locuință, deși în realitate pot încheia o poliță 100% online, până la percepția că o asigurare de locuință e scumpă sau reprezintă o cheltuială inutilă”, a adăugat acesta.

Chiar dacă procentul locuințelor asigurate rămâne redus, compania semnalează o creștere a interesului pentru astfel de protecții, iar evenimentele de vara trecută, cum ar fi inundațiile și furtunile, evidențiază importanța asigurării locuinței.

„Chiar dacă numărul locuințelor protejate de asigurări de locuință este în continuare scăzut, vedem o evoluție a interesului, iar situații precum inundațiile și furtunile care au avut loc în ultimul an în țară arată încă o dată cât este de important să avem casa asigurată”, mai spune reprezentantul companiei de asigurări.

La sfârșitul lunii iulie, orașul Broșteni și mai multe comune din județul Suceava au fost afectate de inundații. În urma dezastrului, trei oameni au murit, iar sute de gospodării au fost distruse. Potrivit reprezentantului Allianz Țiriac Asigurări, mulți proprietarii din România au început să conștientizeze cât de importantă poate fi o poliță în astfel de situații.

„Interesul pentru asigurarea locuinței crește într-adevăr după producerea unor dezastre majore, cum au fost furtunile și inundațiile din ultimele luni. Oamenii văd la cei afectați cât de mari pot fi pagubele și ajung să înțeleagă că, dacă ar trece printr-o situație similară, o asigurare devine un sprijin concret pentru a-și reface locuința”, a arătat el.

După dezastrul din Moldova, compania a oferit o despăgubire în valoare de peste 900.000 de lei pentru o singură locuință

„Cea mai mare despăgubire plătită de Allianz-Țiriac după inundațiile severe care au lovit recent județele Suceava, Botoșani și Neamț s-a ridicat la peste 900.000 de lei pentru o singură locuință distrusă de viitură, de 620 de ori mai mult decât valoarea anuală plătită pentru asigurarea facultativă MyHome.

Din păcate, însă, deși dezastrele se întâmplă din ce în ce mai des și produc pagube tot mai mari, astfel de vârfuri de conștientizare și interes în rândul celor care nu și-au asigurat încă locuința tind să fie însă punctuale și nu devin catalizator pentru o schimbare fundamentală a comportamentului de protecție”, a mai spus Aurel Badea.

Aurel Badea, reprezentantul Allianz-Țiriac, subliniază că asigurarea locuinței nu ar trebui să fie motivată de frică, ci de responsabilitate. El atrage atenția că, pe lângă dezastrele naturale, există numeroase riscuri care pot provoca pagube importante, iar polițele de asigurare rămân cea mai sigură soluție pentru a acoperi costurile reparațiilor fără să afecteze bugetul familiei.

„Pentru a înțelege mai bine nevoia, doar în 2024 Allianz-Țiriac a despăgubit proprietarii a peste 7.400 de locuințe protejate de asigurarea facultativă My Home, plătind aproape 44 de milioane de lei pentru pagube cauzate de inundații, furtuni, incendii sau accidente casnice”, a explicat el.

În prezent, aproximativ 300.000 de locuințe din România sunt protejate prin asigurările facultative de locuință de la Allianz-Țiriac. Prin asigurarea voluntară, clienții își pot proteja casa la valoarea reală atât în cazul fenomenelor naturale, cum ar fi inundații, furtuni sau vijelii, cât și în caz de cutremure, incendii, accidente comune care se pot întâmpla în orice casă, furturi sau vandalism.

Asigurarea facultativă oferă protecție și pentru anexele locuinței, cum ar fi spațiile comune cu vecinii, boxa, camera de serviciu, garajul, magazia sau șopronul. Iar prin răspunderea civilă, compania acoperă daunele produse din neatenție de clienți vecinilor proprietății asigurate.