Superluna Castorului: un fenomen astronomic rar, vizibil peste câteva zile

Peste câteva zile cerul nopții va oferi un spectacol deosebit: fenomenul numit „Superluna Castorului”. Acest eveniment se distinge prin faptul că satelitul natural al Pământului va atinge punctul său de orbită cel mai apropiat, perigeul, tocmai în clipa fazei de lună plină. În consecinţă, Luna va părea cu aproximativ 7,9 % mai mare şi cu circa 16 % mai luminoasă față de o lună plină obişnuită, anunță space.com.

Se spune că triburile amerindiene au numit-o „Luna Castorului” deoarece este perioada în care castorii se pregătesc pentru iarnă construind adăposturi. Fenomenul este accesibil şi cu ochiul liber dacă va fi senin.

Luna plină din noiembrie, cunoscută sub denumirea de Luna Castorului, va atinge faza maximă de iluminare pe 5 noiembrie, la ora 8:19, ora estică (13:19 GMT), potrivit datelor furnizate de U.S. Naval Observatory.

Fenomenul coincide cu momentul în care satelitul natural al Pământului se află la cea mai mică distanță de planeta noastră, transformând-o într-o superlună. Astfel, aceasta va fi cea mai mare și mai strălucitoare lună plină a anului 2025.

La doar două zile după acest spectacol ceresc, Luna Castorului va oferi un nou moment astronomic remarcabil: va ascunde temporar steaua Beta Tauri, cunoscută și sub numele de Elnath. Ocultația va putea fi observată în noaptea de 7 spre 8 noiembrie din anumite regiuni ale Americii de Sud și Africii, oferind pasionaților de astronomie o nouă ocazie de a privi cerul cu fascinație.

Această poziție se determină în raport cu Pământul în ansamblu, nu cu o anumită locație geografică, ceea ce face ca momentul exact al fazei de Lună plină să varieze în funcție de longitudine.

Astfel, în dimineața evenimentului, fenomenul poate fi observat de pe coasta de est a Americilor, în timp ce în Europa el are loc spre după-amiază. Cei care se află în Asia sau pe țărmul vestic al Americii de Nord pot surprinde Luna chiar în clipa în care atinge faza maximă, imediat înainte de apusul ei și de răsăritul Soarelui.

Această Lună plină este deosebită, fiind o „superlună”, un fenomen ce apare atunci când satelitul natural se află într-un punct al orbitei sale mai apropiat de Pământ. Deși traiectoria Lunii este aproape circulară, ea descrie de fapt o ușoară elipsă. În medie, Luna se află la aproximativ 384.399 de kilometri distanță de planeta noastră, însă, în momentele de apropiere maximă, distanța poate scădea până la circa 356.400 de kilometri.

În noaptea de 7 spre 8 noiembrie, Luna se va afla la o distanță de aproximativ 356.800 de kilometri de Pământ, ceea ce o va face să pară ușor mai mare și mai strălucitoare decât o Lună plină obișnuită. Diferența vizuală este însă redusă, de aproximativ 11% și va fi sesizabilă doar pentru observatorii experimentați sau pentru cei care urmăresc atent cerul.

În Formosa, Argentina, aflată aproape de limita vestică a zonei vizibile, pasionații de astronomie vor putea urmări atât dispariția, cât și reapariția stelei Beta Tauri în spatele Lunii.

Conform calculelor, Beta Tauri va părea să atingă marginea dreaptă (estică) a Lunii în creștere la ora 23:03, ora locală, pe 7 noiembrie, când astrul nopții se va afla jos pe cerul de nord-est. Steaua va reveni în vizibilitate la ora 23:34, ieșind de după partea stângă a Lunii.

Poporul KhoiKhoi din Africa de Sud numea luna plină din noiembrie „Luna Laptelui”. În India, luna plină din noiembrie marchează festivalul care celebrează nașterea lui Guru Nanak, fondatorul sikhismului.