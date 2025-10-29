Cel mai întunecat loc de pe Pământ, salvat de un singur om

Într-un colț al planetei unde soarele părea să fie un musafir rar, un oraș întreg a trăit sub umbrela întunericului. Locuitorii săi au acceptat viața aproape lipsită de lumină naturală, până când inventivitatea unui singur om a schimbat cursul lucrurilor. Datorită lui, orașul cu numeroasele sale situri istorice, situat între de munți Gaustatoppen și Hardangervidda, a devenit atractiv atât pentru excursii de o zi, cât și pentru sejururi mai lungi, scrie visitrjukan.com.

La aproximativ două ore și jumătate de vibrantul Oslo se află Rjukan, un oraș norvegian cunoscut pentru lipsa soarelui pe timpul iernii. Așezat într-o vale între doi munți masivi, Rjukan rămânea în umbră aproape jumătate de an, deoarece soarele nu răzbătea suficient de sus pentru a lumina zona.

Totuși, comunitatea a găsit o soluție surprinzător de ingenioasă: oglinzile. Prin sistemul de oglinzi, lumina soarelui este redirecționată direct către oraș, aducând raze solare acolo unde natura nu o permite.

Istoria științifică a orașului datează încă de la începutul secolului XX. În 1902, inginerul Sam Eyde a achiziționat cascadele Rjukan și le-a transformat într-un baraj hidroelectric, creând la acea vreme cea mai mare centrală electrică din lume. Această combinație de inovație tehnologică și adaptare la mediul dificil a definit identitatea Rjukanului și astăzi.

Chiar și în vremurile lui Eyde, orașul Rjukan rămânea cufundat în întuneric aproape jumătate de an. Situația a început să se schimbe abia în 2013, când o soluție științifică inovatoare a adus lumina soarelui în centrul localității.

Astăzi, vizitatorii care privesc spre munți pot observa trei oglinzi uriașe, controlate de calculatoare și alimentate de energia solară. Acestea urmăresc soarele pe cer și reflectă lumina până în piața orașului, transformând complet atmosfera iernii.

Inițiativa aparține artistului Martin Andersen, care s-a mutat în Rjukan în 2001. Andersen a explicat pentru The Guardian că ideea i-a venit în timp ce plimba copilul, realizând că, pe măsură ce iarna se apropia, locuitorii trebuiau să coboare tot mai mult în vale pentru a simți soarele pe piele.

„Ne uitam în sus și vedeam cerul albastru și soarele pe pantele munților, dar singura cale de a ajunge acolo era să ieșim din oraș. Cu cât ziua era mai luminoasă, cu atât era mai întuneric jos, în oraș. Și e trist ca oamenii să fie nevoiți să părăsească localitatea doar ca să simtă soarele”, a mărturisit Andersen.

În secolul XX, Sam Eyde a avut un plan ambițios pentru a aduce soarele în orașul său, însă tehnologia vremii nu i-a permis să îl realizeze. În ciuda limitărilor, a construit o gondolă montană menită să transporte locuitorii până la soare.

Aceasta a funcționat câteva decenii, dar a fost închisă în 2024 din cauza problemelor de întreținere, iar redeschiderea nu este estimată înainte de 2028.

În lipsa accesului direct la lumina soarelui, soluțiile alternative au devenit esențiale. Oglinzile instalate în oraș reușesc să reflecte razele solare către piața centrală, chiar dacă pentru perioade scurte. Ele au devenit rapid un punct de atracție pentru locuitorii din Rjukan, care în timpul iernii se adună sub mica pată de lumină pentru a se bucura, chiar și indirect, de soarele mult așteptat, a relatat Vita Molyneux, reporter de călătorii pentru Express.