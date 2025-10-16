International

Spionaj dublu la Oslo. Fost paznic al Ambasadei SUA, condamnat pentru colaborare cu Rusia și Iranul

Spionaj dublu la Oslo. Fost paznic al Ambasadei SUA, condamnat pentru colaborare cu Rusia și Iranul
Un fost agent de pază norvegian care lucra la Ambasada Statelor Unite din Oslo a fost condamnat la trei ani și șapte luni de închisoare, fiind găsit vinovat de spionaj în beneficiul Rusiei și Iranului. Potrivit hotărârii instanței, „acuzatul înţelegea că divulgarea acestor informaţii putea face rău intereselor securităţii americane”, a precizat tribunalul, citat de AFP.

Bărbatul e acuzat că ar fi furnizat informații către Rusia și Iran

Tânărul, în vârstă de 28 de ani, a fost găsit vinovat că, între martie și noiembrie 2024, a transmis planuri și date despre activitățile din cadrul Ambasadei Statelor Unite, primind în schimb „10.000 de euro de la ruși și 0,17 bitcoin – echivalentul a aproximativ 8.500 de euro – de la iranieni”.

În decizia pronunțată miercuri seara și făcută publică joi, Tribunalul din Oslo a precizat că informațiile transmise erau „de natură să poată fi folosite în acțiuni directe și atacuri fizice împotriva persoanelor vizate”.

Poliție Norvegia

Poliție Norvegia. Sursă foto: Pixabay

Bărbatul și-a recunoscut faptele

Pe parcursul procesului, inculpatul a recunoscut acuzațiile și a explicat că a procedat astfel „ca formă de protest față de poziția Statelor Unite în legătură cu războiul din Fâșia Gaza”. Totuși, el a negat acuzația de spionaj în circumstanțe agravante – infracțiune pentru care a fost, în final, condamnat.

Bărbatul a susținut în fața instanței că „informațiile transmise nu erau clasificate”. Cu toate acestea, anchetatorii au stabilit că, fie la Oslo, fie în Serbia sau în Turcia, el a oferit reprezentanților ruși și/sau iranieni „nume, adrese, numere de telefon și de înmatriculare ale diplomaților și angajaților Ambasadei Statelor Unite, precum și ale partenerilor și copiilor acestora”.

De asemenea, inculpatul a furnizat „planuri ale sediului Ambasadei Americane, proceduri de securitate și o listă de e-mailuri utilizată de serviciile norvegiene de spionaj”.

Ce pedeapsă i se va aplica

Procurorii au solicitat o pedeapsă de „șase ani și patru luni de închisoare” pentru bărbat, infracțiunile comise fiind „pasibile de până la 21 de ani de detenție”.

Potrivit serviciilor de informații norvegiene, Rusia – „cu care Norvegia, stat membru NATO, împarte o frontieră în zona Arctică” –, alături de Iran și China, sunt considerate „principalele state care reprezintă un risc major în materie de spionaj”.

 

