Victor Ciutacu despre rețelele de influență din penitenciare, după scandalul cu deținutul-hacker

Victor Ciutacu a semnalat un scandal major în sistemul penitenciar românesc, declanșat de demiterea controversată a conducerii Penitenciarului Jilava. Jurnalistul România TV a arătat că, pe fondul schimbării din funcție, au ieșit la iveală rețele de influență, secrete interne și implicarea unui deținut‑hacker care ar fi accesat date sensibile ale mai multor deținuți, generând o serie de dezvăluiri și tensiuni în sistem.

Jurnalistul România TV Victor Ciutacu a relatat că, odată cu demiterea șefei Penitenciarului Jilava, întregul sistem de relații și interese din interiorul instituției a fost afectat, iar conflictele între grupurile interne au devenit vizibile. Conform relatării sale, scandalurile s‑au întâmplat rapid, iar părțile implicate s‑ar fi compromis „pe surse”.

Ciutacu a semnalat o posibilă breșă informatică exploatată de un deținut specializat în IT, care ar fi obținut acces la conturile și parolele de administrator și la datele informatice ale sistemului penitenciar.

Un deținut, condamnat la aproximativ 10 ani pentru infracțiuni în domeniul IT, ar fi exploatat o breșă a unei aplicații pentru a prelua, timp de câteva săptămâni, controlul asupra sistemului informatic al penitenciarelor. Jurnalistul a explicat că detalii privind conturile, parolele sau dispozitivele folosite, precum și datele modificate, nu au fost făcute publice.

Materialul semnalează implicarea conducerii Administrației Penitenciarelor, șeful instituției fiind vizat de atacuri din partea unei părți adverse care ar fi făcut publice mesaje private în care ar fi încercat să influențeze carierele subordonatelor.

Victor Ciutacu a explicat că fosta șefă a Penitenciarului Jilava, denumită „baronesa”, și soțul acesteia, lider de sindicat, au exercitat influență semnificativă în sistemul penitenciar.

Jurnalistul a precizat că premierul Ilie Bolojan a fost vizat de presiuni politice, iar ministrul Justiției, Radu Marinescu, nu a intervenit .