Șoferii, îndemnați să nu folosească niciodată acest produs pentru dezghețarea parbrizului

Pe măsură ce temperaturile scad, șoferii caută soluții rapide pentru a-și dezgheța parbrizul înainte de a pleca la drum. Totuși, experții de la Northallerton Glass trag un semnal de alarmă în privința unui produs frecvent folosit, care poate provoca daune considerabile.

Deși suntem abia în octombrie, specialiștii îi sfătuiesc pe șoferi să se pregătească din timp pentru temperaturile scăzute, mai ales în ceea ce privește siguranța și întreținerea corectă a parbrizului.

Un parbriz înghețat poate afecta serios vizibilitatea la volan, crescând riscul de accidente. De aceea, experții recomandă utilizarea unor metode sigure de dezghețare, precum spray-urile speciale, racleta sau pornirea sistemului de încălzire al vehiculului cu câteva minute înainte de plecare.

Pentru a evita cheltuieli nedorite și pentru a menține siguranța în trafic, este esențial ca „șoferii să folosească metode testate și recomandate de specialiști pentru dezghețarea parbrizului”, mai explică expertul.

Totodată, șoferii sunt avertizați să evite unele soluții tradiționale, precum oțetul alb, frecvent promovat online ca alternativă naturală. Liam Spencer, proprietarul companiei Northallerton Glass, atrage atenția asupra riscurilor pe care le implică această metodă cu oțet.

„Folosit nediluat, aplicat în soare sau lăsat prea mult timp, oțetul alb poate provoca daune costisitoare. Chiar și în formă diluată, utilizarea frecventă poate afecta negativ suprafețele mașinii”, a explicat acesta.

Liam Spencer mai afirmă că metodele rapide de dezghețare a mașinii „nu sunt neapărat mai eficiente”. În opinia sa, aceste metode nu oferă întotdeauna rezultatele așteptate. El subliniază că, deși este de înțeles dorința șoferului de a economisi timp, „metodele tradiționale de dezghețare provoacă pagube însemnate”.

Potrivit expertului, acest produs aparent inofensiv poate cauza daune semnificative, printre care deteriorarea straturilor de protecție ale parbrizului, afectarea garniturilor din cauciuc și a lamelor ștergătoarelor, precum și exfolierea vopselei de pe caroserie.

Reparațiile necesare în urma acestor efecte pot implica costuri considerabile. În locul oțetului, specialistul recomandă metode sigure și eficiente, cum ar fi utilizarea sistemului de încălzire al mașinii, a unei raclete speciale pentru gheață sau a unui spray conceput pentru degivrare.

„Este mult mai sigur să folosești încălzirea interioară, o racletă de gheață și un spray adecvat pentru dezghețare”, a precizat Liam. De asemenea, mai amintește și despre metoda de prevenire a formării gheții prin utilizarea unor huse speciale, care pot economisi timp dimineața și proteja eficient vehiculul în sezonul rece, scrie Toby Codd, expert în vreme, infrastructură, închideri de magazine, pensii, la Express.