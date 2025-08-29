Sport Superliga. Rapid - UTA, 2-0. Giuleștenii rămân neînvinși și se apropie de lider







Superliga. Rapid a câștigat meciul cu UTA (2-0), disputat, vineri, pe teren propriu, în etapa a 8-a a campionatului intern. Echipa lui Costel Gâlcă rămâne neînvinsă, în timp ce arădenii au suferit primul eșec din acest sezon. Golurile au fost reușite de Denis Ciobotariu în minutul 13 și de Alexandru Dobre în minutul 30.

După acest rezultat, echipa din Grant este pe locul 2, cu un total de 18 puncte, la un punct în spatele liderei Universitatea Craiova, care are un meci mai puțin disputat. UTA este pe 3 cu 13 puncte.

FC Rapid Bucureşti - AFC UTA Arad 2-0 (2-0), Giuleşti Superbet Arena - Bucureşti Au marcat: Denis Ciobotariu (13), Alexandru Dobre (30). Arbitru: Marian Barbu (Făgăraş); arbitri asistenţi: George Florin Neacşu (Câmpulung Muscel), Marius Badea (Râmnicu Vâlcea); al patrulea oficial: Vlad Baban (Iaşi) Arbitru video: Cătălin Popa (Piteşti); arbitru asistent video: Florin Andrei (Târgu Mureş) Observatori: Cristian Nica (Ploieşti) - CCA, Marcel Vasile (Bucureşti) - LPF.

Valentin Costache, jucătorul oaspeților, a vorbit despre punctele slabe care au dus la eșecul formației sale în fața Rapidului.

„Nu am avut atitudine. Pe noi, asta ne definește. Noi nu avem Messi, Neymar, Maradona în echipă. Au și ei calitate. Nu am mai alergat cum o făceam în alte meciuri. Se cunoaște.

Dacă ești fotbalist, trebuie să joci din trei în trei zile. Nu am fost noi mental bine. La fiecare meci poți să faci mai bine”, a spus Costache la Digi Sport.

Și Adrian Mihalcea, antrenorul arădenilor, a recunoscut că echipa sa n-a avut deloc o evoluție strălucită în Giulești. „În seara asta n-am făcut un joc strălucit. O primă repriză foarte slabă, ne-au dominat, am făcut multe greșeli individuale, și-au impus ritmul de joc. Am revenit mai bine de la cabine, dar nu cu un stil de joc schimbat, nu am pus probleme”, a afirmat tehnicianul pentru sursa citată.