Supa cremă de linte, o alegere ideală pentru perioada Postul Mare. O rețetă plină de culoare și savoare

Supa cremă de linte este unul dintre cele mai apreciate preparate din bucătăria de post, fiind gustoasă, hrănitoare și foarte ușor de pregătit. Preparatul are o textură catifelată și un gust bogat, iar datorită ingredientelor simple poate fi pregătit rapid chiar și de cei care nu au multă experiență în bucătărie. În plus, lintea este cunoscută pentru conținutul ridicat de proteine, fibre și minerale, ceea ce transformă această supă într-o masă sățioasă și sănătoasă.

Rețeta este potrivită atât pentru prânz, cât și pentru cină, iar ingredientele necesare sunt accesibile și ușor de găsit în orice supermarket. În perioada postului, supa cremă de linte devine o opțiune ideală pentru cei care vor să prepare o mâncare consistentă, fără ingrediente de origine animală.

Pentru aproximativ patru porții de supă cremă de linte, sunt necesare următoarele ingrediente:

250 de grame de linte roșie

1 ceapă mare

2 căței de usturoi

2 morcovi medii

1 litru de supă de legume sau apă

2 linguri de ulei de măsline

sare și piper, după gust

½ linguriță de turmeric (opțional)

½ linguriță de chimen sau boia dulce

zeama de la jumătate de lămâie

pătrunjel proaspăt pentru servire

crutoane, după preferință

Mai întâi, ceapa se curăță și se toacă mărunt, iar usturoiul se zdrobește sau se taie foarte fin. Morcovii se curăță și se taie rondele sau cubulețe mici.

Într-o oală încăpătoare se încing cele două linguri de ulei de măsline, după care se adaugă ceapa, usturoiul și morcovii. Legumele se călesc la foc mediu timp de aproximativ cinci până la șapte minute, până când se înmoaie și încep să capete o culoare ușor aurie.

Lintea roșie se spală bine în apă rece și se adaugă peste legumele călite. Se amestecă timp de un minut, apoi se toarnă supa de legume sau apa. Preparatul se lasă la fiert la foc mic aproximativ 15–20 de minute, până când lintea și morcovii devin foarte moi.

După ce ingredientele sunt bine fierte, compoziția se pasează cu ajutorul unui blender vertical până când se obține o textură fină și cremoasă. Dacă supa este prea groasă, se poate adăuga puțină apă caldă sau supă de legume pentru a obține consistența dorită.

La final, supa se asezonează cu sare, piper, turmeric sau chimen și se adaugă zeama de lămâie pentru un gust ușor acrișor. Preparatul se servește fierbinte, presărat cu pătrunjel proaspăt și, după preferință, cu crutoane crocante.

Unul dintre avantajele acestei rețete este faptul că poate fi adaptată foarte ușor. De exemplu, se pot adăuga cartofi, țelină sau dovleac pentru un gust mai bogat și pentru un aport suplimentar de nutrienți. De asemenea, cei care preferă preparatele ușor picante pot adăuga fulgi de ardei iute sau boia afumată.

Pentru o aromă mai intensă, unele gospodine aleg să adauge ghimbir proaspăt sau turmeric ras, iar pentru o textură mai cremoasă se poate pune la final o lingură de lapte de cocos sau smântână vegetală. Indiferent de varianta aleasă, supa cremă de linte rămâne un preparat simplu, gustos și potrivit pentru orice masă din perioada postului.