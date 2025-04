Sport Șumudică face scandal după înfrângerea cu FCSB: A fost un jaf!







După înfrângerea Rapidului în fața rivalei FCSB, scor 1-2, Marius Șumudică a avut un discurs tăios, acuzând arbitrajul și lipsa de susținere din partea oficialilor fotbalului românesc.

Șumudică, exploziv după derby-ul Rapid - FCSB

Tehnicianul giuleștenilor a susținut că echipa sa a dominat categoric repriza a doua și nu merita să piardă meciul. „Am pierdut total nemeritat și știți și voi din cauza cui. Știți clar! Sunt atâtea comentarii, toți specialiștii au spus că e penalty clar”, a declarat Șumudică la flash-interviul acordat.

Acesta a reclamat un penalty neacordat la Christensen, lipsa unui corner evident și un gol anulat după o analiză VAR îndelungată. „Nu am văzut altă echipă care să o domine pe FCSB în halul acesta timp de 45 de minute”, a adăugat el.

„Singuri împotriva tuturor”

Tehnicianul Rapidului a continuat tirada, susținând că echipa sa este nedreptățită constant în play-off. „Această sintagmă care există, Singuri împotriva tuturor, se potrivește perfect clubului nostru și lui Șumudică

În opt luni de zile nu am avut un arbitraj favorabil”, a spus antrenorul. Acesta a explicat și decizia de a folosi trei fundași centrali, motivând prin accidentările din lot și nevoia de a proteja jucătorii. „Am intrat în vestiar și le-am spus jucătorilor: Vă iubesc pentru cum ați jucat azi. Vă spun sincer: i-am călcat în picioare. Mi-era mie jenă. Îi respect pentru parcursul european, dar au stat mult pe jos”, a continuat Șumudică.

Totodată, a fost revoltat de lipsa reacțiilor oficiale după greșelile repetate de arbitraj: „Vreau să iasă și să spună ce s-a întâmplat, să spună, măcar o dată, că s-a greșit împotriva Rapidului.”

Rapid domină repriza secundă, dar FCSB se impune

În ciuda unui joc dominat în partea a doua, Rapid nu a reușit să întoarcă soarta meciului. FCSB a marcat prin Juri Cisotti și Daniel Bîrligea, în timp ce pentru giuleșteni a punctat Christensen.

„Am avut posesie, i-am dominat, am intrat de 23 de ori în careul lor – asta înseamnă mult pentru Rapid, cea mai tânără echipă din Liga 1, ca medie de vârstă”, a remarcat Șumudică.

Antrenorul a fost extrem de afectat de rezultatul final: „Jucătorii sunt acum în vestiare și plâng, pentru că își doreau mult. Nu poți așa! Te antrenezi zi de zi, vii la muncă. În momentul în care ai eșec după eșec...” Cu toate acestea, Șumudică s-a arătat mândru de echipă și de progresul arătat: „Această echipă va crește frumos și neajutată de nimeni. Sunt foarte afectat de ceea ce s-a întâmplat astăzi. Timp de opt luni de zile, nu am fost ajutat de nimeni. Doar eu am ieșit să mă cert... am călcat în picioare campioana țării.”, scrie gsp.