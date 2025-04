Sport Șumudică, după 1-2 cu FCSB: I-am dominat, i-am călcat în picioare







Antrenorul Rapidului, Marius Șumudică, și-a exprimat nemulțumirea după înfrângerea suferită în fața FCSB, scor 2-1, și a lăudat performanța echipei sale din repriza a doua. „În a doua repriză a existat o singură echipă pe teren, am avut 69 la sută posesie. Despre fazele de arbitraj, dacă spun ceva o să ajung pe la comisii. Felicit jucătorii, suporterii, dar această sintagmă, singur împotriva tuturor, i se potrivește clubului Rapid cât și lui Șumudică. De opt luni de zile de când sunt aici nu am avut nicio decizie favorabilă.

Nu am văzut o echipă în campionatul ăsta care să domine FCSB așa, timp de 45 de minute. Astăzi nu meritam deloc să pierdem, a fost nemeritat. Am pierdut din cauza știți dv. cui. Să nu uitați că noi, în 14 zile am jucat patru meciuri, iar azi în a doua repriză i-am călcat în picioare. Mi-a fost jenă mie ca o echipă de calibrul FCSB să facă un astfel de antijoc.

M-am dus peste ei, i-am dominat, echipa care probabil va ieși campioană... să ai o astfel de atitudine! În opt luni de zile să mă lupt așa singur, ce să fac? În aceste opt luni de zile nu am fost ajutat de nimeni. Eu sunt antrenor, nu pot să ies să mă cert, sunt antrenor”, a declarat Șumudică după meci.

Florin Tănase: „Un pas mare spre titlu, dar avem mult de analizat”

Mijlocașul celor de la FCSB, Florin Tănase, a vorbit despre victoria echipei sale, subliniind importanța celor trei puncte în lupta pentru titlu, dar și greșelile din jocul formației: „Victorie foarte importantă, în fața unui adversar foarte bun. Nu e ușor să câștigi aici.

Am făcut o primă repriză foarte bună, în a doua repriză ei au fost mai buni. Am căzut după golul primit, a fost și acea greșeală a mea...Nu știu ce greșeli incriminează la arbitraj, probabil penalti... Și la noi a fost roșu clar la Petrila. Am făcut un pas mare spre titlu, dar cum am jucat în repriza a doua trebuie să ne dea de gândit. Trebuie să analizăm, pentru că nu putem să jucăm așa. Nu e vorba de oboseală, am avut zile libere.”

FCSB, mai aproape de titlu

Echipa FCSB a câștigat cu 2-1, consolidându-și poziția de lider în Superligă, cu 42 de puncte, și fiind tot mai aproape de titlu. De cealaltă parte, Rapid rămâne pe ultimul loc în play-off, cu 28 de puncte, iar șansele la cupele europene sunt extrem de mici.