Sport Răzvan Lucescu, între Rapid și PAOK. Ce spune despre posibila ofertă a lui Dan Șucu







Rapid București se află într-o perioadă complicată în SuperLiga, cu șanse tot mai mici de calificare în cupele europene, iar jocul echipei nu convinge.

Negocieri secrete pentru banca Rapidului

În ciuda unui mesaj oficial de susținere pentru Marius Șumudică, surse susțin că Dan Șucu, acționarul majoritar, a început deja negocieri în secret pentru înlocuirea antrenorului.

După eliminarea din Cupa României, Șumudică le-ar fi transmis fanilor că intenționează să plece, dar a decis să continue după o întâlnire cu acționarii clubului, descurajat de clauza de reziliere în valoare de 150.000 de euro.

Răzvan Lucescu, ținta principală a lui Dan Șucu

Potrivit acelorași surse, Dan Șucu îl vizează pe Răzvan Lucescu ca principală variantă pentru banca tehnică a Rapidului. Acesta ar putea reveni în România cu o condiție specială: „Posibilitatea ca, în cazul unui mandat de succes, să fie sprijinit pentru a antrena în Serie A, la Genoa”, club unde Șucu este de asemenea implicat.

Această dorință nu ar putea fi formalizată într-un contract, dar ar funcționa ca un „gentleman’s agreement” între cele două părți. Obiectivul ar fi formarea unei echipe capabile să lupte pentru titlu sau pentru o calificare clară în Europa.

Probleme contractuale și variante de rezervă

Totuși, aducerea lui Lucescu nu ar fi deloc simplă, antrenorul având contract cu PAOK Salonic până în 2027, iar clauza de reziliere fiind una importantă: „Abia am semnat prelungirea în februarie (n.r. – 2024). Clauza nu e de șapte milioane. E de două pentru Europa de Vest și patru pentru celelalte țări. În istoria clubului de 98 de ani, PAOK are patru titluri, două câștigate cu mine. Am trăit aici o satisfacție profesională uriașă. Nu mi-e ușor să plec și nici nu știu dacă îmi doresc acest lucru”, a declarat Lucescu pentru DigiSport.

În cazul în care mutarea nu se concretizează, pe lista lui Șucu se mai află Cosmin Contra, Edi Iordănescu și Daniel Pancu, actualul selecționer U21.