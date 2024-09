Sport Echipa lui Răzvan Lucescu, învinsă de Galatasaray. Tehnicianul, val de critici pentru jucătorii greci







PAOK Salonic a fost învinsă de Galatasaray, după un meci tensionat la Istanbul. Duelul din prima etapă a noului sezon de UEFA Europa League s-a încheiat cu 3-1 pentru Galata. Antrenorul român Răzvan Lucescu s-a arătat nemulțumit de acest rezultat și nu a ezitat să îi critice pe elevii săi.

PAOK Salonic, învinsă. Răzvan Lucescu, nemulțumit de rezultat

Debutul cu stângul din Europa League l-a înfuriat pe Răzvan Lucescu. În deplasare, echipa s-a a fost învinsă de Galatasaray, după o serie de greșeli făcute pe teren.

Echipa antrenorului român se va duela cu FCSB în următoarea etapă de Europa League. Încă de la începutul disputei, turcii au atacat, însă adversarii nu au avut mai multe replici.

Ce greșeli au făcut grecii

PAOK Salonic a avut mai multe ocazii să înscrie, însă toate încercările au fost oprite de turci. Tehnicianul român s-a arătat dezamăgit la finalul disputei, amintind de șansa ratată de Konstantelias.

„Plec cu regretul că puteam obține un rezultat bun. Galatasaray este echipă foarte puternică, a jucat în fața propriilor suporteri.

Cred că în meciuri cu așa intensitate și nivel trebuie să transformi ocaziile în goluri. Am avut șansa noastră să marcăm, prin Konstantelias, la 0-0. În prima repriză am fi putut gestiona mai bine mingea și emoțiile jocului, dar am făcut greșeli sub presiune”,a explicat antrenorul.

Răzvan Lucescu, despre tehnica folosită de adversari

Potrivit tehnicianului, primele goluri înscrise de turci au avut în spate „greșeli naive” făcute de jucătorii săi. Totodată, acesta a subliniat că PAOK a avut șanse să obțină un rezultat bun.

„Jucătorii lor înscriu multe goluri din interiorul careului. Au fotbaliști de calitate, care fac bine fazele fixe. Noi nu am avut avantajul lor. Repriza a doua a fost diferită, am jucat mai bine la 1-1. Galata a avut mai multă încredere, este o echipă bună”, a mai spus el.

Înainte de meci, fanii celor două formații s-au confruntat. Pentru ca disputa să poată debuta în condițiile optime, forțele de de ordine au intervenit la fața locului.