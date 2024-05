Sport PAOK a câștigat titlul în Grecia. Răzvan Lucescu, în culmea fericirii







Formația antrenată de Răzvan Lucescu a câștigat titlul în Grecia. Elevii tehnicianului român au reușit să îi învingă pe cei de la Aris, scor 2-1. Astfel, acesta a câștigat al doilea campionat cu PAOK.

Echipa antrenată de Răzvan Lucescu a câștigat titlul în Grecia

Cei de la PAOK au deschis scorul în minutul 30, primul gol fiind înscris de spaniolul Brandon Thomas. Gazdele au reușit să egaleze la începutul reprizei secunde prin Moron.

Jucătorul brazilian Taison a condus echipa antrenată de Lucescu în avantaj, în minutul 62. Ulterior, Michailidis a fost eliminat de pe teren. De altfel, defensiva celor de la PAOK a rezistat inclusiv în prelungiri. Astfel, aceasta a obținut un nou titlu, după cinci ani de pauză.

Șansele erau mici pentru PAOK

În urmă cu doar câteva luni, PAOK nu era văzută câștigând un nou titlu. Totuși, echipa antrenată de Il Luce a reușit să se impună în fața rivalei Aris. Astfel, jucătorii lui Răzvan Lucescu au obținut victoria.

După un astfel de rezultat, presa elenă a avut numeroase cuvinte de laudă la adresa echipei antrenate de tehnicianul român.

„PAOK a fost încoronată campioană a Greciei, cucerind al 4-lea titlu și făcând istorie. Echipa din Salonic s-a impus cu 2-1 împotriva lui Aris și a terminat în fruntea Superligii. PAOK este campioana Superligii din Grecia. După cinci ani, echipa din Salonic a revenit în fruntea ligii grecești, asigurându-și al patrulea titlu din istoria sa.”, a scris presa elenă.

Răzvan Lucescu, mândru de parcursul echipei sale

În urmă cu trei zile, PAOK a învins-o pe Panathinaikos cu 4-1. După această victorie, tehnicianul român a recunoscut că jucătorii săi nu au primit prea multe șanse.

„Meciurile cu AEK, Olympiakos și Panathinaikos au avut toate aceeași intensitate, dificultate și presiune. Sunt echipe la fel de bune cu jucători de calitate, care se bat la titlu și au țeluri înalte. Mi-ar fi plăcut să „omorâm” meciul mai repede, cum am făcut cu Olympiakos și AEK. Am început de sub nivelul mării”, a spus acesta.