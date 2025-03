Monden Meghan Markle, acuzată că are un complex de Mesia. Asistenții de la palat o ocoleau







Meghan Markle a fost acuzată că are un „complex al lui Mesia” de către foștii asistenți de la palat, care au poreclit-o „Ducesa Dificilă” înainte de a pleca din Familia Regală, a scris autorul regal Tom Quinn în cartea sa „Yes Ma'am: The Secret Life of Royal Servants”.

„Mai mulți dintre asistenții cu care am vorbit, precum și personalul mai junior, au spus că Meghan avea ceea ce ei numeau un „complex al lui Mesia”, a susținut Quinn.

Tom Quinn a spus că soția prințului Harry avea intenții bune, dar că angajații vedeau lucrurile diferit. „Cred că ceea ce au vrut să spună a fost că, în calitate de regină muncitoare, ea ar putea salva toți oamenii ale căror vieți erau dificile. Putea să ajute cu tot felul de probleme, inclusiv cu sărăcia.

Avea acest sentiment, care provenea dintr-o motivație foarte bună, că ar putea schimba lumea în bine. Dar asistenții vedeau ideile ei de a face bine ca fiind complet disproporționate față de ceea ce putea face de fapt.”, a mai spus el.

Încerca să o copieze pe Prințesa Diana

Acesta a mai declarat că Meghan își dorea să facă lucruri imposibile și că încerca să o copieze pe Prințesa Diana. Un fost membru al personalului lui Meghan a susținut că Ducesa de Sussex era concentrată pe modul în care ar putea deveni cel mai cunoscut și mai iubit membru al familiei regale.

„Ei simțeau că ea avea aceste idei mărețe, dar nu exista nicio cale ca o singură persoană să poată face ceea ce voia ea să facă”, a împărtășit Quinn.

„Și cred că a existat, de asemenea, o suspiciune că Meghan încerca să fie mai mult ca mama lui William și Harry, Prințesa Diana, că încerca să facă același lucru. Și cred că a existat iritarea că sentimentul ei de importanță s-ar reflecta negativ asupra familiei regale”, a mai povestit autorul regal.

„A spus odată: „Ceea ce a început Diana, vreau să termin”, iar noi am înțeles că voia să devină un fel de campioană globe-trotter a celor săraci și marginalizați”, a mai declarat el.

Meghan Markle ar fi exagerat

Quinn a mai declarat că Meghan a exagerat foarte tare și că acest lucru a dus la ideea că a avut un complex de Mesia.

„Dacă ești căsătorit cu rezerva, așa cum este Meghan, trebuie să... accepți că iei o poziție pe un scaun din spate”, a declarat Quinn pentru Fox News Digital. „Meghan nu a făcut asta. Asta a dus la ideea că a avut un 'complex de Mesia'. S-ar putea să-și fi exagerat capacitatea de a face bine, dar dorința ei de a face acest lucru a fost foarte sinceră.”