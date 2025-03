Stegarul Dac rămâne în atenția autorităților după protestul din copac

Stegarul Dac, cunoscut pentru acțiunile sale excentrice și susținerea lui Călin Georgescu, a fost adus în custodia poliției după ce a protestat timp de mai bine de 24 de ore într-un copac, lângă Arestul Central al Poliției Capitalei.

Stegarul Dac a fost dus la audieri

Protestul său a avut loc luni, când bărbatul în vârstă de 58 de ani a escaladat un gard și s-a urcat într-un copac pentru a cere eliberarea lui Bogdan Peșchir, cercetat într-un dosar de corupere a alegătorilor.

În ciuda eforturilor echipelor de negociatori, Stegarul Dac a refuzat să coboare, fiind în cele din urmă dus la audieri.

Cercetări penale pentru protestul excentric

Potrivit unui comunicat al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), bărbatul este cercetat pentru acțiunile sale excentrice, iar ancheta continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

,, În urma sesizării din oficiu, de către polițiști din cadrul Secției 1 Poliție, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice, astăzi a fost pus în executare un mandat de aducere, față de bărbatul în cauză, acesta fiind condus la audieri.

De asemenea, în urma evenimentului în care acesta a escaladat un gard și a urcat în copac, având intenția de a manifesta public, a fost extinsă cercetarea penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violarea sediului profesional, Astfel, față de acesta a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale. Totodată, având în vedere că bărbatul pune în pericol atât siguranța sa, cât și a celorlalte persoane aflate în zonele incidente, a fost dispusă efectuarea de către medici a unei expertize psihiatrice, pentru a fi stabilit discernământul persoanei. Cercetările sunt continuate de Secția 1 Poliție sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și violarea sediului profesional, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. "

Expertiza psihiatrica pentru Stegarul Dac

De asemenea, având în vedere comportamentul bărbatului, care a pus în pericol siguranța sa și a altor persoane aflate în zona respectivă, autoritățile au dispus efectuarea unei expertize psihiatrice.

Aceasta va stabili dacă Stegarul Dac are discernământ și va clarifica starea sa mentală. Cercetările continuă, iar autoritățile vor analiza în continuare circumstanțele și motivul protestului său, având în vedere riscurile pe care le-a implicat.