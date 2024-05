Sport Răzvan Lucescu, după marea victorie a lui PAOK în fața Panathinaikos: Nimeni nu ne-a dat o șansă







Răzvan Lucescu a vorbit după marea victoria lui PAOK în fața Panathinaikos pentru Superliga Stoiximan. Antrenorul român a spus că echipa este cu totul alta în comparație cu ceea ce a fost PAOK în anii precedenți.

Răzvan Lucescu, mândru de victoria PAOK în fața Panathinaikos

PAOK a învins-o pe Panathinaikos la Toumba cu un impresionant 4-1 și a „doborât” pe AEK Atena din fruntea tabelului de playoff. Acum campioana Super League Stoiximan va fi decisă în ultima etapă.

Așadar, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, PAOK, a câștigat categoric derby-ul de pe teren propriu cu Panathinaikos, scor 4-1, din penultima etapă a play-off-ului campionatului din Grecia.

Se poate spune că fost o seară reușită pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Pe lângă faptul că a bătut-o pe Panathinaikos, într-un meci crucial, dar AEK, liderul dinaintea startului de etapă, a pierdut cu Olympiakos și a trecut pe doi.

Sursa foto: Facebook

Fiul lui Mircea Lucescu are motive de mândrie

Răzvan Lucescu a a avut primele reacții după meci. Antrenorul român a spus că deși nimeni nu le-a dat o șansă, și-au asigurat locul doi și Europa League.

„Meciurile cu AEK, Olympiakos și Panathinaikos au avut toate aceeași intensitate, dificultate și presiune. Sunt echipe la fel de bune cu jucători de calitate, care se bat la titlu și au țeluri înalte. Mi-ar fi plăcut să „omorâm” meciul mai repede, cum am făcut cu Olympiakos și AEK. Am început de sub nivelul mării”, a spus Răzvan Lucescu.

Răzvan a mai declarat după meci că este mândru și dar trebuie să „rămânem echilibrați, umili, să nu schimbăm nimic în munca noastră”.

„Nimeni nu ne-a dat o șansă! Am ajuns aici pas cu pas. Ne-am asigurat locul doi și Europa League, dar acum trebuie să avem gândul la următorul meci. Ne vom pregăti bine. Trebuie să rămânem echilibrați, umili, să nu schimbăm nimic în munca noastră.

Sunt mândru de cât am muncit cu toții până în acest punct. Titlul ar fi ceva improbabil, având în vedere istoria noastră. Poți simți asta după energia pe care au avut-o fanii", a spus Lucescu, potrivit sport24.gr.